"الهذلي" يثمّن الثقة الملكية بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة

رفع وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي، خالص الشكر وبالغ الثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقدم "الهذلي" شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، ونائبه الأمير فهد بن تركي -حفظهم الله- معبراً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعداً بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهد.