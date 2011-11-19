النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة عرضت إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

وقع ما كان يخشاه أهالي بني يزيد بالليث.. حادث ينقل 4 شباب للمستشفى

جددوا مطالبهم بضرورة صيانة الطريق على وجه السرعة

أعاد حادث مروري وقع على طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث، مساء اليوم، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، بعد أن تعرضت مركبتهم للانقلاب من جراء الانجرافات التي خلفتها السيول الأخيرة على المركز قبل 15 يومًا، مطالب الأهالي بصيانة الطريق، في ظل الصمت المستنكر من قِبل وزارة النقل.

وبحسب شهود عيان، فإن سيارة من نوع "صالون" كان يستقلها أربعة شبان في طريقهم لمركز بني يزيد، تعرضت مركبتهم للانقلاب، مساء اليوم، نتيجة سوء الطريق، حيث تم نقلهم عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى الليث العام، لتلقي العلاج، إذ يعانون بسبب إصابات متفرقة من كدمات وكسور.

وكان أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، ناشدوا من خلال خبر نشرته "سبق" أمس بعنوان "15 يومًا من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث"، وزارة النقل، بضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة، ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يوميًا، ويشكل خطرًا محتومًا على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل 15 يومًا.

وأوضح الأهالي أنه منذ هطول الأمطار والسيول الأخيرة، وهم يعانون بسبب غياب الصيانة للطريق الرئيس الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المسؤولة، والتي لا تزال تلتزم الصمت.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وقع ما كان يخشاه أهالي بني يزيد بالليث.. حادث ينقل 4 شباب للمستشفى
سبق

أعاد حادث مروري وقع على طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث، مساء اليوم، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، بعد أن تعرضت مركبتهم للانقلاب من جراء الانجرافات التي خلفتها السيول الأخيرة على المركز قبل 15 يومًا، مطالب الأهالي بصيانة الطريق، في ظل الصمت المستنكر من قِبل وزارة النقل.

وبحسب شهود عيان، فإن سيارة من نوع "صالون" كان يستقلها أربعة شبان في طريقهم لمركز بني يزيد، تعرضت مركبتهم للانقلاب، مساء اليوم، نتيجة سوء الطريق، حيث تم نقلهم عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى الليث العام، لتلقي العلاج، إذ يعانون بسبب إصابات متفرقة من كدمات وكسور.

وكان أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، ناشدوا من خلال خبر نشرته "سبق" أمس بعنوان "15 يومًا من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث"، وزارة النقل، بضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة، ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يوميًا، ويشكل خطرًا محتومًا على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل 15 يومًا.

وأوضح الأهالي أنه منذ هطول الأمطار والسيول الأخيرة، وهم يعانون بسبب غياب الصيانة للطريق الرئيس الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المسؤولة، والتي لا تزال تلتزم الصمت.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:49 PM

وقع ما كان يخشاه أهالي بني يزيد بالليث.. حادث ينقل 4 شباب للمستشفى

جددوا مطالبهم بضرورة صيانة الطريق على وجه السرعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,263

أعاد حادث مروري وقع على طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث، مساء اليوم، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، بعد أن تعرضت مركبتهم للانقلاب من جراء الانجرافات التي خلفتها السيول الأخيرة على المركز قبل 15 يومًا، مطالب الأهالي بصيانة الطريق، في ظل الصمت المستنكر من قِبل وزارة النقل.

وبحسب شهود عيان، فإن سيارة من نوع "صالون" كان يستقلها أربعة شبان في طريقهم لمركز بني يزيد، تعرضت مركبتهم للانقلاب، مساء اليوم، نتيجة سوء الطريق، حيث تم نقلهم عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى الليث العام، لتلقي العلاج، إذ يعانون بسبب إصابات متفرقة من كدمات وكسور.

وكان أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، ناشدوا من خلال خبر نشرته "سبق" أمس بعنوان "15 يومًا من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث"، وزارة النقل، بضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة، ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يوميًا، ويشكل خطرًا محتومًا على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل 15 يومًا.

وأوضح الأهالي أنه منذ هطول الأمطار والسيول الأخيرة، وهم يعانون بسبب غياب الصيانة للطريق الرئيس الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المسؤولة، والتي لا تزال تلتزم الصمت.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
25,002
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,657
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,549

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

"لا تعليق" من وزارة مركزية..!!

ماجد الحربي
الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

الرياضة السعودية.. إنجازات تعانق السحاب

وحيد بغدادي
..وبدأ دور القضاء..!!

..وبدأ دور القضاء..!!

محمد الصيـعري
هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

هل تحققت توقعات وزير الإسكان؟

عبدالرحمن المرشد
الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة