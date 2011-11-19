وقع ما كان يخشاه أهالي بني يزيد بالليث.. حادث ينقل 4 شباب للمستشفى

جددوا مطالبهم بضرورة صيانة الطريق على وجه السرعة

أعاد حادث مروري وقع على طريق بني يزيد شرقي محافظة الليث، مساء اليوم، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، بعد أن تعرضت مركبتهم للانقلاب من جراء الانجرافات التي خلفتها السيول الأخيرة على المركز قبل 15 يومًا، مطالب الأهالي بصيانة الطريق، في ظل الصمت المستنكر من قِبل وزارة النقل.

وبحسب شهود عيان، فإن سيارة من نوع "صالون" كان يستقلها أربعة شبان في طريقهم لمركز بني يزيد، تعرضت مركبتهم للانقلاب، مساء اليوم، نتيجة سوء الطريق، حيث تم نقلهم عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى الليث العام، لتلقي العلاج، إذ يعانون بسبب إصابات متفرقة من كدمات وكسور.

وكان أهالي مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، ناشدوا من خلال خبر نشرته "سبق" أمس بعنوان "15 يومًا من غياب الصيانة.. هكذا بدا طريق بني يزيد بالليث"، وزارة النقل، بضرورة وسرعة صيانة الطريق المؤدي إلى مركزهم والذي يربطهم بالمحافظة، ويسلكه الكثير من المعلمين والمعلمات يوميًا، ويشكل خطرًا محتومًا على المارّة، بعد أن جرفته السيول الأخيرة التي شهدها المركز قبل 15 يومًا.

وأوضح الأهالي أنه منذ هطول الأمطار والسيول الأخيرة، وهم يعانون بسبب غياب الصيانة للطريق الرئيس الرابط بين المركز والمحافظة، على الرغم من المناشدات المتكررة للجهات المسؤولة، والتي لا تزال تلتزم الصمت.