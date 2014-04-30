كشف مواطن تفاصيل بلاغه على إحدى المزارع الذي نجح في ضبط مصنع زيوت مغشوش بعد أن أثار توافد ناقلات الوقود على المزرعة بشكل يومي الريبة لدى الجيران. وقال المواطن نايف المصارير لـ"سبق" : كانت عزبة أحد أقاربي مقابل مزرعة غربي محافظة الخرج، وأخبرني أن هناك أمراً مريباً، وهو توافد ناقلات الوقود على تلك المزعة المقابلة وبشكل يومي، الأمر الذي دفعني لتقديم بلاغ عن طريق تطبيق وزارة التجارة والاستثمار، وما هي إلا ساعات وتعلن وزارة التجارة اليوم أنها ضبطت مزرعة بالخرج، تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية.

مواطن يكشف: توافد شاحنات الوقود على مزرعة الخرج أثار الريبة.. وهذه نتيجة بلاغي مسلّم الهواملة سبق 2018-04-30 كشف مواطن تفاصيل بلاغه على إحدى المزارع الذي نجح في ضبط مصنع زيوت مغشوش بعد أن أثار توافد ناقلات الوقود على المزرعة بشكل يومي الريبة لدى الجيران.



وقال المواطن نايف المصارير لـ"سبق" : كانت عزبة أحد أقاربي مقابل مزرعة غربي محافظة الخرج، وأخبرني أن هناك أمراً مريباً، وهو توافد ناقلات الوقود على تلك المزعة المقابلة وبشكل يومي، الأمر الذي دفعني لتقديم بلاغ عن طريق تطبيق وزارة التجارة والاستثمار، وما هي إلا ساعات وتعلن وزارة التجارة اليوم أنها ضبطت مزرعة بالخرج، تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 12:45 AM

مواطن يكشف: توافد شاحنات الوقود على مزرعة الخرج أثار الريبة.. وهذه نتيجة بلاغي إغلاق الموقع وتسليم العمالة للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات وإحالتهم للنيابة العامة





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كشف مواطن تفاصيل بلاغه على إحدى المزارع الذي نجح في ضبط مصنع زيوت مغشوش بعد أن أثار توافد ناقلات الوقود على المزرعة بشكل يومي الريبة لدى الجيران.



وقال المواطن نايف المصارير لـ"سبق" : كانت عزبة أحد أقاربي مقابل مزرعة غربي محافظة الخرج، وأخبرني أن هناك أمراً مريباً، وهو توافد ناقلات الوقود على تلك المزعة المقابلة وبشكل يومي، الأمر الذي دفعني لتقديم بلاغ عن طريق تطبيق وزارة التجارة والاستثمار، وما هي إلا ساعات وتعلن وزارة التجارة اليوم أنها ضبطت مزرعة بالخرج، تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية.