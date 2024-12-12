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بأمر الملك.. منح أمين عام منظمة السياحة العالمية وسامَ المؤسس من الدرجة الأولى

تقديرًا لجهوده في دعم القطاع والتراث الوطني بالمملكة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمعالي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي؛ تقديرًا لجهوده خلال إشرافه على المنظمة، ولدوره المهم في توجيه جزء من إمكانات المنظمة البشرية لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وقام بتسليم الوسام لمعاليه: رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لدى استقباله له اليوم في مقر الهيئة بالرياض، مزجيًا له التهنئة على منحه هذا الوسام الرفيع من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومؤكدًا أن التكريم يجسد تقدير المملكة لجهوده بالإسهام في الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة، ودعم مشاريع وبرامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة طيلة فترة عمله التي ستنتهي بنهاية العام الحالي 2017م.

نوه الأمير سلطان بن سلمان باهتمام الدكتور طالب الرفاعي الدائم بتوثيق العلاقة بين المنظمة الدولية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ما أسهم في تطوير عدد من أعمال الهيئة، واستفادتها من الخبرات الدولية بالمنظمة في البرامج والنشاطات والمشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة.

وأكد أن المنظمة شهدت قفزات هائلة ونقلة نوعية من خلال عمل مؤسسي احترافي، واليوم أصبحت منظمة السياحة العالمية واحدة من أقوى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة فاعلية وأداء.

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بأمر الملك.. منح أمين عام منظمة السياحة العالمية وسامَ المؤسس من الدرجة الأولى
سبق

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمعالي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي؛ تقديرًا لجهوده خلال إشرافه على المنظمة، ولدوره المهم في توجيه جزء من إمكانات المنظمة البشرية لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وقام بتسليم الوسام لمعاليه: رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لدى استقباله له اليوم في مقر الهيئة بالرياض، مزجيًا له التهنئة على منحه هذا الوسام الرفيع من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومؤكدًا أن التكريم يجسد تقدير المملكة لجهوده بالإسهام في الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة، ودعم مشاريع وبرامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة طيلة فترة عمله التي ستنتهي بنهاية العام الحالي 2017م.

نوه الأمير سلطان بن سلمان باهتمام الدكتور طالب الرفاعي الدائم بتوثيق العلاقة بين المنظمة الدولية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ما أسهم في تطوير عدد من أعمال الهيئة، واستفادتها من الخبرات الدولية بالمنظمة في البرامج والنشاطات والمشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة.

وأكد أن المنظمة شهدت قفزات هائلة ونقلة نوعية من خلال عمل مؤسسي احترافي، واليوم أصبحت منظمة السياحة العالمية واحدة من أقوى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة فاعلية وأداء.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:39 PM

بأمر الملك.. منح أمين عام منظمة السياحة العالمية وسامَ المؤسس من الدرجة الأولى

تقديرًا لجهوده في دعم القطاع والتراث الوطني بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمعالي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي؛ تقديرًا لجهوده خلال إشرافه على المنظمة، ولدوره المهم في توجيه جزء من إمكانات المنظمة البشرية لدعم جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وقام بتسليم الوسام لمعاليه: رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، لدى استقباله له اليوم في مقر الهيئة بالرياض، مزجيًا له التهنئة على منحه هذا الوسام الرفيع من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومؤكدًا أن التكريم يجسد تقدير المملكة لجهوده بالإسهام في الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة، ودعم مشاريع وبرامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة طيلة فترة عمله التي ستنتهي بنهاية العام الحالي 2017م.

نوه الأمير سلطان بن سلمان باهتمام الدكتور طالب الرفاعي الدائم بتوثيق العلاقة بين المنظمة الدولية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ما أسهم في تطوير عدد من أعمال الهيئة، واستفادتها من الخبرات الدولية بالمنظمة في البرامج والنشاطات والمشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة.

وأكد أن المنظمة شهدت قفزات هائلة ونقلة نوعية من خلال عمل مؤسسي احترافي، واليوم أصبحت منظمة السياحة العالمية واحدة من أقوى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة فاعلية وأداء.

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