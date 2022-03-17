النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة

خلال جولاتها لتطبيق قرار إغلاق صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية

نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.

وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.


يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة
سبق

نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.

وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.


يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:36 AM

بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة

خلال جولاتها لتطبيق قرار إغلاق صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
383

نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.

وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.


يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,625
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,711

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة