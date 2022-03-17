بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة
خلال جولاتها لتطبيق قرار إغلاق صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية
نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.
وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.
يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.
بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة
أحمد العبدالله
سبق
2020-03-17
نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.
وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.
يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:36 AM
بلدية الشرائع بمكة تنفذ عشرات الجولات الميدانية وتغلق 9 صوالين حلاقة مخالفة
خلال جولاتها لتطبيق قرار إغلاق صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية
نفذت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الجولات الميدانية شملت صوالين حلاقة رجالية ومشاغل نسائية.
وتفصيلاً، جرى خلال الحملة مخالفة ما يقارب 9 صوالين حلاقة رصدها مراقبو بلدية الشرائع أثناء جولاتهم التفقدية.
يذكر أن عدد صوالين الحلاقة الرجالية حوالي 180 صالوناً والمشاغل النسائية حوالي 60 صالوناً نسائياً.