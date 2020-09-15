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التشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً

قدم الشكر الخاص لجماهير الاتحاد

وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن السعودية، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.


وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".

وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً
سبق

وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن السعودية، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.


وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".

وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".


15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
09:42 PM

التشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً

قدم الشكر الخاص لجماهير الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن السعودية، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.


وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".

وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".


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