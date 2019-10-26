أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.
70 مليار ..
أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.أمارون أرباح
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70 مليار ..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-26
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:33 AM
70 مليار ..
أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.
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70 مليار ..
26 أكتوبر
7,361
53.8 مليار
31 يوليو
35,623
10 مليارات ..
17 يوليو
33,090
200 مليون
26 ديسمبر
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