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70 مليار ..

أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.

أمارون أرباح

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70 مليار ..
سبق

أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:33 AM

70 مليار ..

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,361

أعلنت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2019، والتي حققت فيه إيرادات قدرها 70 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.1 مليار دولار، و حقق السهم الواحد أرباح 4.23 دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 56.6 مليار دولار و صافي دخل 2.9 مليار دولار و ربح السهم 5.75 دولار في نفس الربع من العام الماضي.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
7,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,623
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,090
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,227

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