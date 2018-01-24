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بالصور.. وكيل الشؤون الإسلامية يصل إلى جيبوتي

يترأس اجتماع أمناء مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي

وصل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، إلى جمهورية جيبوتي، صباح اليوم الخميس.

وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي: القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي إسحاق بن إبراهيم العريني، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم حسن بن محمد السالمي.

ويترأس "الصامل" الاجتماع "11" لمجلس الأمناء لمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي سيعقد بعد غد السبت بمقر الملحقية الدينية بجيبوتي.

وتستمر الزيارة لمدة يومين؛ يحضر خلالها "الصامل" حفل ختام المسابقات القرآنية، ويقوم بزيارة مركز تاجورة، وجامع الملك سلمان.

يذكر أن زيارة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية جاءت بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لبحث ما يهم مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي للسعي فيما يتعلق برفع أداء المركز وتطويره.

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بالصور.. وكيل الشؤون الإسلامية يصل إلى جيبوتي
سبق

وصل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، إلى جمهورية جيبوتي، صباح اليوم الخميس.

وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي: القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي إسحاق بن إبراهيم العريني، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم حسن بن محمد السالمي.

ويترأس "الصامل" الاجتماع "11" لمجلس الأمناء لمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي سيعقد بعد غد السبت بمقر الملحقية الدينية بجيبوتي.

وتستمر الزيارة لمدة يومين؛ يحضر خلالها "الصامل" حفل ختام المسابقات القرآنية، ويقوم بزيارة مركز تاجورة، وجامع الملك سلمان.

يذكر أن زيارة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية جاءت بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لبحث ما يهم مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي للسعي فيما يتعلق برفع أداء المركز وتطويره.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:17 PM

بالصور.. وكيل الشؤون الإسلامية يصل إلى جيبوتي

يترأس اجتماع أمناء مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,712

وصل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، إلى جمهورية جيبوتي، صباح اليوم الخميس.

وكان في استقباله بمطار جيبوتي الدولي: القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي إسحاق بن إبراهيم العريني، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم حسن بن محمد السالمي.

ويترأس "الصامل" الاجتماع "11" لمجلس الأمناء لمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي لتحفيظ القرآن الكريم، الذي سيعقد بعد غد السبت بمقر الملحقية الدينية بجيبوتي.

وتستمر الزيارة لمدة يومين؛ يحضر خلالها "الصامل" حفل ختام المسابقات القرآنية، ويقوم بزيارة مركز تاجورة، وجامع الملك سلمان.

يذكر أن زيارة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية جاءت بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لبحث ما يهم مركز الملك عبدالعزيز الإسلامي للسعي فيما يتعلق برفع أداء المركز وتطويره.

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