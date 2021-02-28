"البرلمان العربي" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الأعمال الإرهابية على السعودية

دان هجوم ميليشيا الحوثي وأكد تضامنه مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات

دان البرلمان العربي اليوم الأحد بشدة هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية، مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة على السعودية.

وتفصيلاً، أكد البرلمان العربي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن المساس بأمن السعودية هو تهديد للأمن القومي العربي، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستهدف بها الأعيان المدنية، والمدنيين الأبرياء الآمنين المحميين بموجب القانون الدولي، تشكل جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي والأعراف الدولية.

وشدَّد على تضامنه ووقوفه التام مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء غادر.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، وخرقها الدائم للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي.

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان قد أعلن صباح الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه السعودية؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن أضرارًا مادية لحقت بأحد المنازل في الرياض دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات من جراء تلك الشظايا.. مضيفًا بأنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.