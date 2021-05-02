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رئاسة شؤون الحرمين تُكثّف خدمات سقيا زمزم بالحرم المكي

وفّرت نحو 200 ألف عبوة ودعمت المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب

كثّفت رئاسة شؤون الحرمين، السقيا للزوار والمصلين؛ حيث وفّرت نحو 200 ألف عبوة موزعة على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى قرابة 200 شنطة في المسعى، ومصلى الجنائز، ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية، التي يصل عددها لأكثر من 270 حقيبة أسطوانية، وأكثر من 1000 عامل.

رئاسة شؤون الحرمين سقيا زمزم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة شؤون الحرمين تُكثّف خدمات سقيا زمزم بالحرم المكي
سبق

كثّفت رئاسة شؤون الحرمين، السقيا للزوار والمصلين؛ حيث وفّرت نحو 200 ألف عبوة موزعة على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى قرابة 200 شنطة في المسعى، ومصلى الجنائز، ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية، التي يصل عددها لأكثر من 270 حقيبة أسطوانية، وأكثر من 1000 عامل.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
07:31 PM

رئاسة شؤون الحرمين تُكثّف خدمات سقيا زمزم بالحرم المكي

وفّرت نحو 200 ألف عبوة ودعمت المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثّفت رئاسة شؤون الحرمين، السقيا للزوار والمصلين؛ حيث وفّرت نحو 200 ألف عبوة موزعة على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى قرابة 200 شنطة في المسعى، ومصلى الجنائز، ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفِرَق الحقائب الأسطوانية، التي يصل عددها لأكثر من 270 حقيبة أسطوانية، وأكثر من 1000 عامل.

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