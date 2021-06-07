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هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة.

ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الحملة في جميع الفروع، وأطلق فعاليتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.

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هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"
سبق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة.

ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الحملة في جميع الفروع، وأطلق فعاليتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
07:30 PM

هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين العامة.

ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الحملة في جميع الفروع، وأطلق فعاليتها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.

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