"هدف": بدء التسجيل غدًا في البرنامج التدريبي المجاني لتعليم الإنجليزية عبر "دروب"

يستهدف موظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية غدًا الجمعة 1 مايو من خلال منصة التدريب الإلكترونية "دروب" على الرابط ‏doroob.sa.

وأهاب "هدف" بموظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يغلق التسجيل في 12 مايو، على أن يبدأ التدريب في 7 يونيو المقبل لمدة شهرين، كما أن التدريب سيكون على دفعات متتالية، ومن لم تتسن له فرصة التسجيل أو القبول ضمن الدفعة الأولى التي سيبدأ التدرب لها 7 يونيو، يمكنه التقديم على الدفعة التالية التي سيعلن عنها بعد شهر من بداية تدريب الدفعة الأولى.

ويأتي طرح البرنامج التدريبي تلبيةً لاحتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية؛ وذلك ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية الستة عشر المتاحة في البرنامج التدريبي وفق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فترة التدريب.

ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعوديًا واجتاز ثلاث دورات تدريبية في "دروب" خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" doroob.sa، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، لتأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيًا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويسعى برنامج "دروب"، إلى تطوير مهارات المستفيدين من أبناء وبنات الوطن، فهو برنامج شامل؛ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع العديد من الجهات.