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السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل إجراءات عودة عبير للمملكة

قالت إنها تابعت الواقعة منذ لحظة اختفائها وحتى العثور عليها

أوضحت السفارة السعودية في تركيا أنها منذ لحظة اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي وهي تتابع باهتمام حتى وصلوا لها.

وقالت في بيان لها: "قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت الجهود ولله الحمد بالعثور عليها يوم الاثنين، وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها للسعودية في أقرب وقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل إجراءات عودة عبير للمملكة
سبق

أوضحت السفارة السعودية في تركيا أنها منذ لحظة اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي وهي تتابع باهتمام حتى وصلوا لها.

وقالت في بيان لها: "قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت الجهود ولله الحمد بالعثور عليها يوم الاثنين، وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها للسعودية في أقرب وقت.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:21 PM

السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل إجراءات عودة عبير للمملكة

قالت إنها تابعت الواقعة منذ لحظة اختفائها وحتى العثور عليها

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
14,783

أوضحت السفارة السعودية في تركيا أنها منذ لحظة اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي وهي تتابع باهتمام حتى وصلوا لها.

وقالت في بيان لها: "قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت الجهود ولله الحمد بالعثور عليها يوم الاثنين، وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها للسعودية في أقرب وقت.

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