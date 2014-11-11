غدًا.. وزير الصحة يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة

يتضمن 75 ورقة علمية و22 ورشة عمل ونخبة من الخبراء

يفتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، صباح غد الثلاثاء، المؤتمرَ السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019، في فندق الهيلتون في الرياض.

ويتضمن المؤتمر 75 ورقة علمية يقدّمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قِبَل منظمات عالمية؛ لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دوليًّا، كما سيتم خلال المؤتمر إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وسيتخلل المؤتمرَ عددٌ من الفعاليات، من ضمنها مسابقة دوري المحاكاة، ومسابقة "أكشنها يا فني المحاكاة"، ومسابقة الابتكار في علم تقنيات المحاكاة، إلى جانب معرض يضم آخر مستجدات تقنيات المحاكاة.

يُذكر أنه تم اعتماد المؤتمر بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.