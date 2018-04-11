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وفاة مفتي جمهورية إنجوشيا إثر إصابته بـ"كورونا"

ذكر مصدر طبي بجمهورية إنجوشيا الروسية اليوم (السبت)، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح المصدر أن "مرتضانوف" كان قد نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس وقيّمت حالته على أنها خطيرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا في إنجوشيا.

فيروس كورونا الجديد

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وفاة مفتي جمهورية إنجوشيا إثر إصابته بـ"كورونا"
سبق

ذكر مصدر طبي بجمهورية إنجوشيا الروسية اليوم (السبت)، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح المصدر أن "مرتضانوف" كان قد نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس وقيّمت حالته على أنها خطيرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا في إنجوشيا.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:45 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:13 PM

وفاة مفتي جمهورية إنجوشيا إثر إصابته بـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,895

ذكر مصدر طبي بجمهورية إنجوشيا الروسية اليوم (السبت)، أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، توفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

وأوضح المصدر أن "مرتضانوف" كان قد نقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس وقيّمت حالته على أنها خطيرة.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا في إنجوشيا.

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