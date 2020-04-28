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مدير مركز صحي بجازان يوصل الأدوية للمنازل على مركبته

تربطه علاقة امتدت لسنوات بالسكان

في بادرة ليست بالمستغربة على منسوبي أبطال وزارة الصحة من محاربي فيروس كورونا، بادر مدير مركز صحي يخدم عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان، بإيصال الأدوية للمرضى بنفسه؛ تطبيقًا لإجراء التباعد في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، فقد أطلق مركز صحي الجوة بالعارضة مبادرة بعنوان "خلك بالبيت" تهدف إلى إيصال الأدوية للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وكبار السن، حيث قام مدير المركز جبران حيدر، بنشر إعلان بين السكان، ذيّله برقم جواله الخاص من خلال واتساب، طالبًا منهم بالتواصل معه لإيصال الأدوية للمنازل حفاظًا على سلامتهم، خصوصًا أنها الفئة الأكثر عرضة للفيروس سريع الانتشار؛ نظرًا لسهولة انتقال العدوى.

وأشاد كثيرٌ من السكان بالمبادرة التي أطلقها المركز وقيام المدير بإيصال الأدوية للمنازل بنفسه، يرافقه في بعض الأوقات الصيدلي على مركبته الخاصة، موضحين أنه من سكان إحدى القرى الواقعة في الجوة، وتربطه علاقة ومعرفة جيدة بالأهالي وبالمرضى؛ ما جعله يحظى باحترام الجميع؛ نظرًا لأخلاقه العالية، موضحين أن المبادرة ليست بمستغربة على أبطال وزارة الصحة الذين يحاربون الفيروس القاتل تاركين أهاليهم وأسرهم، ومقدمين شكرهم لكل منسوبي المركز.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير مركز صحي بجازان يوصل الأدوية للمنازل على مركبته
سبق

في بادرة ليست بالمستغربة على منسوبي أبطال وزارة الصحة من محاربي فيروس كورونا، بادر مدير مركز صحي يخدم عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان، بإيصال الأدوية للمرضى بنفسه؛ تطبيقًا لإجراء التباعد في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، فقد أطلق مركز صحي الجوة بالعارضة مبادرة بعنوان "خلك بالبيت" تهدف إلى إيصال الأدوية للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وكبار السن، حيث قام مدير المركز جبران حيدر، بنشر إعلان بين السكان، ذيّله برقم جواله الخاص من خلال واتساب، طالبًا منهم بالتواصل معه لإيصال الأدوية للمنازل حفاظًا على سلامتهم، خصوصًا أنها الفئة الأكثر عرضة للفيروس سريع الانتشار؛ نظرًا لسهولة انتقال العدوى.

وأشاد كثيرٌ من السكان بالمبادرة التي أطلقها المركز وقيام المدير بإيصال الأدوية للمنازل بنفسه، يرافقه في بعض الأوقات الصيدلي على مركبته الخاصة، موضحين أنه من سكان إحدى القرى الواقعة في الجوة، وتربطه علاقة ومعرفة جيدة بالأهالي وبالمرضى؛ ما جعله يحظى باحترام الجميع؛ نظرًا لأخلاقه العالية، موضحين أن المبادرة ليست بمستغربة على أبطال وزارة الصحة الذين يحاربون الفيروس القاتل تاركين أهاليهم وأسرهم، ومقدمين شكرهم لكل منسوبي المركز.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
01:37 AM

مدير مركز صحي بجازان يوصل الأدوية للمنازل على مركبته

تربطه علاقة امتدت لسنوات بالسكان

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قاسم الخبراني - جازان
7
3,199

في بادرة ليست بالمستغربة على منسوبي أبطال وزارة الصحة من محاربي فيروس كورونا، بادر مدير مركز صحي يخدم عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة بمنطقة جازان، بإيصال الأدوية للمرضى بنفسه؛ تطبيقًا لإجراء التباعد في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، فقد أطلق مركز صحي الجوة بالعارضة مبادرة بعنوان "خلك بالبيت" تهدف إلى إيصال الأدوية للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وكبار السن، حيث قام مدير المركز جبران حيدر، بنشر إعلان بين السكان، ذيّله برقم جواله الخاص من خلال واتساب، طالبًا منهم بالتواصل معه لإيصال الأدوية للمنازل حفاظًا على سلامتهم، خصوصًا أنها الفئة الأكثر عرضة للفيروس سريع الانتشار؛ نظرًا لسهولة انتقال العدوى.

وأشاد كثيرٌ من السكان بالمبادرة التي أطلقها المركز وقيام المدير بإيصال الأدوية للمنازل بنفسه، يرافقه في بعض الأوقات الصيدلي على مركبته الخاصة، موضحين أنه من سكان إحدى القرى الواقعة في الجوة، وتربطه علاقة ومعرفة جيدة بالأهالي وبالمرضى؛ ما جعله يحظى باحترام الجميع؛ نظرًا لأخلاقه العالية، موضحين أن المبادرة ليست بمستغربة على أبطال وزارة الصحة الذين يحاربون الفيروس القاتل تاركين أهاليهم وأسرهم، ومقدمين شكرهم لكل منسوبي المركز.

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