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جهات حكومية وخاصة تشارك في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021

المنعقد في العاصمة الألمانية من 1 إلى 3 سبتمبر.. تحت مظلة "استثمر في السعودية"

تشارك وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم، في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021، والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين من 1 إلى 3 سبتمبر، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".

وتتيح مشاركة "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز، التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

وسيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية بدءاً بإجراءات التأسيس، وصولاً إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة ويستضيف أكثر من 170 متحدثاً من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهات حكومية وخاصة تشارك في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021
سبق

تشارك وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم، في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021، والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين من 1 إلى 3 سبتمبر، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".

وتتيح مشاركة "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز، التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

وسيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية بدءاً بإجراءات التأسيس، وصولاً إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة ويستضيف أكثر من 170 متحدثاً من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:26 AM

جهات حكومية وخاصة تشارك في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021

المنعقد في العاصمة الألمانية من 1 إلى 3 سبتمبر.. تحت مظلة "استثمر في السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك وزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، وشركة البحر الأحمر، ونيوم، في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021، والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين من 1 إلى 3 سبتمبر، وذلك تحت مظلة "استثمر في السعودية".

وتتيح مشاركة "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز، التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

وسيتم استعراض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية بدءاً بإجراءات التأسيس، وصولاً إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة ويستضيف أكثر من 170 متحدثاً من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.

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