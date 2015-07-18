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شاهد من الجو.. أرض الأساطير والزلازل بجازان "جنة نخيل خضراء ومياه جارية"

الموقع الذي ينقل عنه أعجوبة مخلاف صبيا "أبو زيد الهلالي" وقدراته الخارقة

رصدت عدسة "سبق" عبر مشاهد جوية للبئر المعروفة بـ"بئر أبو زيد الهلالي" كاشفة جمال المواقع المحيطة التي كانت توجد فيها عين مياه صغيرة وتحيط بها عشرات النخيل لتشكل جمالاً طبيعيًا ترافقه الأساطير التي كانت متداولة بين القوام السالفة في قرى المخلاف بمحافظة صبيا وخصوصًا القريبين من واديي شهدان وجلبة.

وتقع البئر في الناحية الجنوبية من وادي شهدان في محافظة صبيا بمنطقة جازان وتدور حولها القصص المنسوجة عن بئر أبي زيد الهلالي، وقبر ابن أخته "عزيز"؛ إذ تتجاور مع الموقع الرئيس للزلازل في المنطقة، هو جبال "المكحلات" التي كانت منذ مدة طويلة مصدرًا للهزات الأرضية التي رصدتها "المساحة الجيولوجية".

ويعرف بعض الناس هذا المكان بأنه أثري وفيه جمال طبيعي وخصوصًا عند تزايد هطول المطر، ويخافه بعضهم نتيجة القصص القديمة والرائجة عن الجن في تلك المواقع، وتنتشر في هذا الوادي النخيل بشكل لافت دون غيره من الأودية في الموقع، ويدعى موقع النخيل بـ"البزة" .

يُشار إلى أن الكثير من الآثار في تلك المواقع نُسجت عليها القصص، كقصة القدرات الخارقة التي كان يتميز بها أبو زيد الهلالي وشقيقته وابنها، لكنَّ أحدًا لم يثبت تلك القصص وظلت محض أساطير؛ وتتناقلها الأجيال وتجذب من يسمعها لزيارة الموقع.


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شاهد من الجو.. أرض الأساطير والزلازل بجازان "جنة نخيل خضراء ومياه جارية"
سبق

رصدت عدسة "سبق" عبر مشاهد جوية للبئر المعروفة بـ"بئر أبو زيد الهلالي" كاشفة جمال المواقع المحيطة التي كانت توجد فيها عين مياه صغيرة وتحيط بها عشرات النخيل لتشكل جمالاً طبيعيًا ترافقه الأساطير التي كانت متداولة بين القوام السالفة في قرى المخلاف بمحافظة صبيا وخصوصًا القريبين من واديي شهدان وجلبة.

وتقع البئر في الناحية الجنوبية من وادي شهدان في محافظة صبيا بمنطقة جازان وتدور حولها القصص المنسوجة عن بئر أبي زيد الهلالي، وقبر ابن أخته "عزيز"؛ إذ تتجاور مع الموقع الرئيس للزلازل في المنطقة، هو جبال "المكحلات" التي كانت منذ مدة طويلة مصدرًا للهزات الأرضية التي رصدتها "المساحة الجيولوجية".

ويعرف بعض الناس هذا المكان بأنه أثري وفيه جمال طبيعي وخصوصًا عند تزايد هطول المطر، ويخافه بعضهم نتيجة القصص القديمة والرائجة عن الجن في تلك المواقع، وتنتشر في هذا الوادي النخيل بشكل لافت دون غيره من الأودية في الموقع، ويدعى موقع النخيل بـ"البزة" .

يُشار إلى أن الكثير من الآثار في تلك المواقع نُسجت عليها القصص، كقصة القدرات الخارقة التي كان يتميز بها أبو زيد الهلالي وشقيقته وابنها، لكنَّ أحدًا لم يثبت تلك القصص وظلت محض أساطير؛ وتتناقلها الأجيال وتجذب من يسمعها لزيارة الموقع.


18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
01:20 AM

شاهد من الجو.. أرض الأساطير والزلازل بجازان "جنة نخيل خضراء ومياه جارية"

الموقع الذي ينقل عنه أعجوبة مخلاف صبيا "أبو زيد الهلالي" وقدراته الخارقة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,492

رصدت عدسة "سبق" عبر مشاهد جوية للبئر المعروفة بـ"بئر أبو زيد الهلالي" كاشفة جمال المواقع المحيطة التي كانت توجد فيها عين مياه صغيرة وتحيط بها عشرات النخيل لتشكل جمالاً طبيعيًا ترافقه الأساطير التي كانت متداولة بين القوام السالفة في قرى المخلاف بمحافظة صبيا وخصوصًا القريبين من واديي شهدان وجلبة.

وتقع البئر في الناحية الجنوبية من وادي شهدان في محافظة صبيا بمنطقة جازان وتدور حولها القصص المنسوجة عن بئر أبي زيد الهلالي، وقبر ابن أخته "عزيز"؛ إذ تتجاور مع الموقع الرئيس للزلازل في المنطقة، هو جبال "المكحلات" التي كانت منذ مدة طويلة مصدرًا للهزات الأرضية التي رصدتها "المساحة الجيولوجية".

ويعرف بعض الناس هذا المكان بأنه أثري وفيه جمال طبيعي وخصوصًا عند تزايد هطول المطر، ويخافه بعضهم نتيجة القصص القديمة والرائجة عن الجن في تلك المواقع، وتنتشر في هذا الوادي النخيل بشكل لافت دون غيره من الأودية في الموقع، ويدعى موقع النخيل بـ"البزة" .

يُشار إلى أن الكثير من الآثار في تلك المواقع نُسجت عليها القصص، كقصة القدرات الخارقة التي كان يتميز بها أبو زيد الهلالي وشقيقته وابنها، لكنَّ أحدًا لم يثبت تلك القصص وظلت محض أساطير؛ وتتناقلها الأجيال وتجذب من يسمعها لزيارة الموقع.


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