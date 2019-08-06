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قمة سعودية بنكهة آسيوية.. "كلاسيكو" الهلال والأهلي لمن يبتسم؟

في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.. على ملعب (الجوهرة)

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الـ7:40 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الأهلي تأهل لهذا الدور من عنق الزجاجة بعد أن حلَّ وصيفًا في مجموعته، وحقق فوزًا صعبًا في الجولة الأخيرة على نظيره باختاكور الأوزبكي، بعد أن تأرجحت نتائجه خلال مشواره في الدور الأول (فنيًّا) ما بين 3 خسائر، ومثلها انتصارات.

وفي الجانب الأزرق، حضر الهلال بشكل مميز خلال الأدوار الأولية، وتصدَّر مجموعته الثالثة، وحقق 4 انتصارات، وتعادلاً وحيدًا، وخسارة وحيدة أيضًا أمام نظيره استقلال طهران.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد البريك بداعي الإصابة، إلى جانب استبعاد المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" اللاعب محمد الجحفلي من القائمة.

بينما ينتشي الطرف الآخر (الأهلي) بعودة اللاعبين ديجانيني تفاريس وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد للقائمة الأساسية، وجاهزيتهم لهذه المواجهة الحاسمة، إضافة إلى أن الفريق سيلعب مدعومًا بعاملَيْ الأرض والجمهور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قمة سعودية بنكهة آسيوية.. "كلاسيكو" الهلال والأهلي لمن يبتسم؟
سبق

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الـ7:40 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الأهلي تأهل لهذا الدور من عنق الزجاجة بعد أن حلَّ وصيفًا في مجموعته، وحقق فوزًا صعبًا في الجولة الأخيرة على نظيره باختاكور الأوزبكي، بعد أن تأرجحت نتائجه خلال مشواره في الدور الأول (فنيًّا) ما بين 3 خسائر، ومثلها انتصارات.

وفي الجانب الأزرق، حضر الهلال بشكل مميز خلال الأدوار الأولية، وتصدَّر مجموعته الثالثة، وحقق 4 انتصارات، وتعادلاً وحيدًا، وخسارة وحيدة أيضًا أمام نظيره استقلال طهران.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد البريك بداعي الإصابة، إلى جانب استبعاد المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" اللاعب محمد الجحفلي من القائمة.

بينما ينتشي الطرف الآخر (الأهلي) بعودة اللاعبين ديجانيني تفاريس وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد للقائمة الأساسية، وجاهزيتهم لهذه المواجهة الحاسمة، إضافة إلى أن الفريق سيلعب مدعومًا بعاملَيْ الأرض والجمهور.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:18 AM

قمة سعودية بنكهة آسيوية.. "كلاسيكو" الهلال والأهلي لمن يبتسم؟

في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.. على ملعب (الجوهرة)

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,977

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند الـ7:40 مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الأهلي تأهل لهذا الدور من عنق الزجاجة بعد أن حلَّ وصيفًا في مجموعته، وحقق فوزًا صعبًا في الجولة الأخيرة على نظيره باختاكور الأوزبكي، بعد أن تأرجحت نتائجه خلال مشواره في الدور الأول (فنيًّا) ما بين 3 خسائر، ومثلها انتصارات.

وفي الجانب الأزرق، حضر الهلال بشكل مميز خلال الأدوار الأولية، وتصدَّر مجموعته الثالثة، وحقق 4 انتصارات، وتعادلاً وحيدًا، وخسارة وحيدة أيضًا أمام نظيره استقلال طهران.

الهلال يخوض اللقاء خاسرًا خدمات لاعبه محمد البريك بداعي الإصابة، إلى جانب استبعاد المدير الفني للفريق الروماني "رازفان" اللاعب محمد الجحفلي من القائمة.

بينما ينتشي الطرف الآخر (الأهلي) بعودة اللاعبين ديجانيني تفاريس وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد للقائمة الأساسية، وجاهزيتهم لهذه المواجهة الحاسمة، إضافة إلى أن الفريق سيلعب مدعومًا بعاملَيْ الأرض والجمهور.

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