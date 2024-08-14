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"آبل" و"غوغل" أمام القضاء بسبب هذه اللعبة!

شراء عملات داخلها بأسعار أقل أشعل شرارة القصة

أقامت الشركة المطوِّرة للعبة "فورت نايت" الشهيرة، دعوى قضائية ضد شركتَي "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعَي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وطرحت شركة "إبيك جيمز"، أمس الخميس، خياراً يتيح لمستخدمي "فورت نايت" على جهازَي آيفون وآيباد، إمكانية شراء عملات داخل اللعبة بأسعار أقل، في تجاوز لمنظومة الشراء داخل الألعاب التي تُطبِّقها أبل.

وبادرت شركة "أبل" برفع اللعبة من موقع "أب ستور"، مشيرةً إلى أن "إبيك جيمز" قامت بتفعيل خاصية في اللعبة دون أن تقوم "أبل" بمراجعتها والموافقة عليها، وأنها فعلت ذلك بنيَّةٍ واضحةٍ لمخالفةِ ضوابط موقع "أبل ستور"، فيما يتعلق بطرق الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، والتي تسري على جميع المطوِّرين الذين يبيعون سلعا أو خدمات رقمية.

وسارت "غوغل" على نهج "أبل" نفسه، ورفعت لعبة "فورت نايت" من موقعها "بلاي ستور"، وإن كان ما زال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد، الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة "إبيك جيمز" نفسها.

واتهمت شركة "أبيك جيمز" "أبل" بانتهاج سلوك غير تنافسي، ووصفت الشركة بأنها تسعى إلى "السيطرة على الأسواق ومنع المنافسة، وتعطيل الابتكار".

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تُباع عبر موقعها الإلكتروني.

أبل غوغل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"آبل" و"غوغل" أمام القضاء بسبب هذه اللعبة!
سبق

أقامت الشركة المطوِّرة للعبة "فورت نايت" الشهيرة، دعوى قضائية ضد شركتَي "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعَي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وطرحت شركة "إبيك جيمز"، أمس الخميس، خياراً يتيح لمستخدمي "فورت نايت" على جهازَي آيفون وآيباد، إمكانية شراء عملات داخل اللعبة بأسعار أقل، في تجاوز لمنظومة الشراء داخل الألعاب التي تُطبِّقها أبل.

وبادرت شركة "أبل" برفع اللعبة من موقع "أب ستور"، مشيرةً إلى أن "إبيك جيمز" قامت بتفعيل خاصية في اللعبة دون أن تقوم "أبل" بمراجعتها والموافقة عليها، وأنها فعلت ذلك بنيَّةٍ واضحةٍ لمخالفةِ ضوابط موقع "أبل ستور"، فيما يتعلق بطرق الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، والتي تسري على جميع المطوِّرين الذين يبيعون سلعا أو خدمات رقمية.

وسارت "غوغل" على نهج "أبل" نفسه، ورفعت لعبة "فورت نايت" من موقعها "بلاي ستور"، وإن كان ما زال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد، الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة "إبيك جيمز" نفسها.

واتهمت شركة "أبيك جيمز" "أبل" بانتهاج سلوك غير تنافسي، ووصفت الشركة بأنها تسعى إلى "السيطرة على الأسواق ومنع المنافسة، وتعطيل الابتكار".

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تُباع عبر موقعها الإلكتروني.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:38 PM

"آبل" و"غوغل" أمام القضاء بسبب هذه اللعبة!

شراء عملات داخلها بأسعار أقل أشعل شرارة القصة

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
3,273

أقامت الشركة المطوِّرة للعبة "فورت نايت" الشهيرة، دعوى قضائية ضد شركتَي "أبل" و"غوغل"، بعد رفع اللعبة، التي تعد من أشهر ألعاب الفيديو على الإنترنت، من موقعَي "أب ستور" و"بلاي ستور" لتحميل الألعاب والتطبيقات.

وطرحت شركة "إبيك جيمز"، أمس الخميس، خياراً يتيح لمستخدمي "فورت نايت" على جهازَي آيفون وآيباد، إمكانية شراء عملات داخل اللعبة بأسعار أقل، في تجاوز لمنظومة الشراء داخل الألعاب التي تُطبِّقها أبل.

وبادرت شركة "أبل" برفع اللعبة من موقع "أب ستور"، مشيرةً إلى أن "إبيك جيمز" قامت بتفعيل خاصية في اللعبة دون أن تقوم "أبل" بمراجعتها والموافقة عليها، وأنها فعلت ذلك بنيَّةٍ واضحةٍ لمخالفةِ ضوابط موقع "أبل ستور"، فيما يتعلق بطرق الشراء داخل الألعاب والتطبيقات، والتي تسري على جميع المطوِّرين الذين يبيعون سلعا أو خدمات رقمية.

وسارت "غوغل" على نهج "أبل" نفسه، ورفعت لعبة "فورت نايت" من موقعها "بلاي ستور"، وإن كان ما زال بمقدور مستخدمي أنظمة تشغيل أندرويد، الوصول إلى اللعبة عبر موقع شركة "إبيك جيمز" نفسها.

واتهمت شركة "أبيك جيمز" "أبل" بانتهاج سلوك غير تنافسي، ووصفت الشركة بأنها تسعى إلى "السيطرة على الأسواق ومنع المنافسة، وتعطيل الابتكار".

وتحصل شركة "أبل" على 30% من قيمة المشتريات التي تتم داخل التطبيقات التي تُباع عبر موقعها الإلكتروني.

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