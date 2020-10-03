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البيت الأبيض: نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى جوًّا في واشنطن

قال: الرئيس يشعر "بالإرهاق لكن معنوياته جيدة"

نُقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جوًّا إلى المستشفى، قبل مضي 24 ساعة على إعلان إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض: إن قرار نقل ترامب إلى مركز ولتر ريد العسكري الطبي اتخذ "بدافع الكثير من الحذر".

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، أعلن ترامب أنه وزوجته ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض: إن ترامب يشعر "بالإرهاق لكن معنوياته جيدة"، وإنه يعاني من أعراض طفيفة.

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البيت الأبيض: نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى جوًّا في واشنطن
سبق

نُقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جوًّا إلى المستشفى، قبل مضي 24 ساعة على إعلان إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض: إن قرار نقل ترامب إلى مركز ولتر ريد العسكري الطبي اتخذ "بدافع الكثير من الحذر".

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، أعلن ترامب أنه وزوجته ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض: إن ترامب يشعر "بالإرهاق لكن معنوياته جيدة"، وإنه يعاني من أعراض طفيفة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:16 AM

البيت الأبيض: نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى جوًّا في واشنطن

قال: الرئيس يشعر "بالإرهاق لكن معنوياته جيدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نُقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جوًّا إلى المستشفى، قبل مضي 24 ساعة على إعلان إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض: إن قرار نقل ترامب إلى مركز ولتر ريد العسكري الطبي اتخذ "بدافع الكثير من الحذر".

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، أعلن ترامب أنه وزوجته ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض: إن ترامب يشعر "بالإرهاق لكن معنوياته جيدة"، وإنه يعاني من أعراض طفيفة.

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