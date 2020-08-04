"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 04 أغسطس 2020، تسجيل 1635 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 243688 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1342 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 281435 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 34763 والحالات الحرجة 1983 حالات .