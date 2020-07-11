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حتى انتهاء موسم الحج.. 3 فرق متخصصة بمداخل مكة لمتابعة "الأغنام"

"الغامدي": نسعى لتحقيق الأفضل في ظل جائحة كورونا

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، مباشرة ثلاث فرق متخصصة، اليوم السبت، أعمالها بمنافذ العاصمة المقدسة، لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، حتى انتهاء موسم الحج.

واطّلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث "النوارية، الكعكية، البهيتة"، وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك.

جاء ذلك بحضور مدير قسم الثروة الحيوانية، المشرف الفني على فرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أثناء جولاته على النقاط برفقة مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سحيم العلياني.

وأشاد "الغامدي" بجهود العاملين بموسم الحج وحثهم على تنفيذ المهام المسندة إليهم.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواقع والتي تستند على الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى.

وشدد على أهمية الدور المناط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين.

وأوضح "الغامدي" أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، ونأمل تحقيق الآمال المعقودة تجاه تطوير أداء جميع المهمات المسندة إلينا في حج هذا العام الاستثنائي في ظل جائحة كورونا إلى المستوى الذي تتمناه القيادة.

وشدد "الغامدي" على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ مشيرًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن، والذي يحظى بمتابعة دؤوبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل.

كما حث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: "عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ"، انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة وتقيدًا بالأنظمة، داعيًا الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى انتهاء موسم الحج.. 3 فرق متخصصة بمداخل مكة لمتابعة "الأغنام"
سبق

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، مباشرة ثلاث فرق متخصصة، اليوم السبت، أعمالها بمنافذ العاصمة المقدسة، لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، حتى انتهاء موسم الحج.

واطّلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث "النوارية، الكعكية، البهيتة"، وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك.

جاء ذلك بحضور مدير قسم الثروة الحيوانية، المشرف الفني على فرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أثناء جولاته على النقاط برفقة مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سحيم العلياني.

وأشاد "الغامدي" بجهود العاملين بموسم الحج وحثهم على تنفيذ المهام المسندة إليهم.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواقع والتي تستند على الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى.

وشدد على أهمية الدور المناط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين.

وأوضح "الغامدي" أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، ونأمل تحقيق الآمال المعقودة تجاه تطوير أداء جميع المهمات المسندة إلينا في حج هذا العام الاستثنائي في ظل جائحة كورونا إلى المستوى الذي تتمناه القيادة.

وشدد "الغامدي" على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ مشيرًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن، والذي يحظى بمتابعة دؤوبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل.

كما حث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: "عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ"، انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة وتقيدًا بالأنظمة، داعيًا الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:34 PM

حتى انتهاء موسم الحج.. 3 فرق متخصصة بمداخل مكة لمتابعة "الأغنام"

"الغامدي": نسعى لتحقيق الأفضل في ظل جائحة كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، مباشرة ثلاث فرق متخصصة، اليوم السبت، أعمالها بمنافذ العاصمة المقدسة، لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، حتى انتهاء موسم الحج.

واطّلع "الغامدي" على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث "النوارية، الكعكية، البهيتة"، وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفية دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك.

جاء ذلك بحضور مدير قسم الثروة الحيوانية، المشرف الفني على فرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أثناء جولاته على النقاط برفقة مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سحيم العلياني.

وأشاد "الغامدي" بجهود العاملين بموسم الحج وحثهم على تنفيذ المهام المسندة إليهم.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواقع والتي تستند على الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى.

وشدد على أهمية الدور المناط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين.

وأوضح "الغامدي" أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، ونأمل تحقيق الآمال المعقودة تجاه تطوير أداء جميع المهمات المسندة إلينا في حج هذا العام الاستثنائي في ظل جائحة كورونا إلى المستوى الذي تتمناه القيادة.

وشدد "الغامدي" على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ مشيرًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة – حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن، والذي يحظى بمتابعة دؤوبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل.

كما حث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: "عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ"، انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة وتقيدًا بالأنظمة، داعيًا الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

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