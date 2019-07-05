استيراد 45 آلية لإنزال الركاب من الطائرات بمطارات المملكة

لتحل محل السلالم القديمة وتسهل على فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات، أنها استوردت 45 آلية "إيفي رامب"، لتعويض الركاب عن السلالم الحالية، والتي تساعد الراكب في الصعود والنزول من الطائرة دون أي عوائق، وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعوائل.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تحسين وتطوير العديد من الخدمات المقدمة للركاب، ومنها تأمين وتشغيل هذه المعدة الجديدة والراقية لخدمة الركاب عامة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعوائل، والتي ستخفف من معاناة الركاب أثناء صعود وإنزال الركاب من وإلى الطائرة عوضًا عن السلالم الحالية، وخاصة للحجاج والمعتمرين.

وأشاد المختصون في مؤسسة الشاطئ بالدور الكبير للهيئة العامة للطيران المدني على دورهم التعاوني في تأمين هذا العدد من معدات "إيفي رامب" لتخفيف معاناة عدد كبير من حجاج هذا العام 1440، مشيرين إلى أنه تم توريد 13 معدة وجارٍ استيراد البقية.

وتمت تجربة هذه المعدة واستخدامها لبعض شركات الطيران؛ مثل الطيران العماني وشركة الطيران التركية، تحت إشراف مباشر من نائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات سمير محمد ميره، ومدير العمليات للمطارات عبدالله الزمزمي، وبرعاية مباشرة من إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ممثلة في كافة الإدارات ذات العلاقة مثل إدارة السلامة والعمليات والجودة وغيرها من الإدارات.

وتعاقدت مؤسسة أعمال الشاطئ مع طيران "نسما"" لتغطية كافة المطارات الشمالية والمطارات الأخرى التي تهبط فيها، مثل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الأمير نايف بالقصيم بهذه المعدة الجديدة، وسط ترحيب من شركات الطيران بهذه الخدمة الجديدة التي ستوفر ما يقارب 10 دقائق إلى 20 دقيقة في انتظار الطائرة داخل الساحة.