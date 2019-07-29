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تقنية جديدة تجعل أرشيفك في "واتساب" لا يطاردك بعد الآن

أتاحت تغييرات في الإعدادات لإبقاء سلاسل المحادثات مخفية

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن تقنية جديدة، لن تجعل أرشيفك القديم من الرسائل والوسائط والملفات يطاردك بعد الآن، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، لفت تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الكثير من مستخدمي "واتساب" قد يصابون بالانزعاج من فكرة عودة أرشيفهم القديم من المراسلات والملفات والوسائط إلى الحياة مرة أخرى من دون رغبتهم.

وأوضح التقرير أن "واتساب" حلت تلك المشكلة؛ إذ لا يمكن لأرشيفك القديم أن يطاردك بعد الآن، وذلك عن طريق طرح تغييرات في الإعدادات، من شأنها إبقاء سلاسل المحادثات هذه مخفية في مجلد الدردشات المؤرشفة افتراضيًّا.

وأشار إلى أنه حتى إذا أرسل شخصٌ ما رسالة جديدة، خاصة بهذا الأرشيف، سيتعين عليك إزالة سلسلة رسائل من الأرشيف إذا كنت تريد تنشيطها مرة أخرى.

وتسمح منصة "واتساب" أيضًا لمن يرغب في الأسلوب القديم للأرشفة بأن يستعيده بسهولة عن طريق إعادة الإعدادات القديمة بسهولة شديدة، وذلك من علامة تبويب الدردشات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية جديدة تجعل أرشيفك في "واتساب" لا يطاردك بعد الآن
سبق

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن تقنية جديدة، لن تجعل أرشيفك القديم من الرسائل والوسائط والملفات يطاردك بعد الآن، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، لفت تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الكثير من مستخدمي "واتساب" قد يصابون بالانزعاج من فكرة عودة أرشيفهم القديم من المراسلات والملفات والوسائط إلى الحياة مرة أخرى من دون رغبتهم.

وأوضح التقرير أن "واتساب" حلت تلك المشكلة؛ إذ لا يمكن لأرشيفك القديم أن يطاردك بعد الآن، وذلك عن طريق طرح تغييرات في الإعدادات، من شأنها إبقاء سلاسل المحادثات هذه مخفية في مجلد الدردشات المؤرشفة افتراضيًّا.

وأشار إلى أنه حتى إذا أرسل شخصٌ ما رسالة جديدة، خاصة بهذا الأرشيف، سيتعين عليك إزالة سلسلة رسائل من الأرشيف إذا كنت تريد تنشيطها مرة أخرى.

وتسمح منصة "واتساب" أيضًا لمن يرغب في الأسلوب القديم للأرشفة بأن يستعيده بسهولة عن طريق إعادة الإعدادات القديمة بسهولة شديدة، وذلك من علامة تبويب الدردشات.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:08 AM

تقنية جديدة تجعل أرشيفك في "واتساب" لا يطاردك بعد الآن

أتاحت تغييرات في الإعدادات لإبقاء سلاسل المحادثات مخفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن تقنية جديدة، لن تجعل أرشيفك القديم من الرسائل والوسائط والملفات يطاردك بعد الآن، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، لفت تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن الكثير من مستخدمي "واتساب" قد يصابون بالانزعاج من فكرة عودة أرشيفهم القديم من المراسلات والملفات والوسائط إلى الحياة مرة أخرى من دون رغبتهم.

وأوضح التقرير أن "واتساب" حلت تلك المشكلة؛ إذ لا يمكن لأرشيفك القديم أن يطاردك بعد الآن، وذلك عن طريق طرح تغييرات في الإعدادات، من شأنها إبقاء سلاسل المحادثات هذه مخفية في مجلد الدردشات المؤرشفة افتراضيًّا.

وأشار إلى أنه حتى إذا أرسل شخصٌ ما رسالة جديدة، خاصة بهذا الأرشيف، سيتعين عليك إزالة سلسلة رسائل من الأرشيف إذا كنت تريد تنشيطها مرة أخرى.

وتسمح منصة "واتساب" أيضًا لمن يرغب في الأسلوب القديم للأرشفة بأن يستعيده بسهولة عن طريق إعادة الإعدادات القديمة بسهولة شديدة، وذلك من علامة تبويب الدردشات.

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