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عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا

الصحة الأردنية: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
07:53 PM

عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا

الصحة الأردنية: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.

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