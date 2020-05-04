أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.

عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-04 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 07:53 PM

عند معبر حدودي.. الأردن تعلن تسجيل 4 إصابات بكورونا الصحة الأردنية: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، في حين سجلت 4 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 465 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 4 حالات هي لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون وواحد أجنبي، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 3 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 375 حالة.