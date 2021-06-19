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تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة.. الصبان يتوج 6 أبطال في المبارزة

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، ابيه) التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 120 لاعبًا، وبحضور نائب رئيس الاتحاد المهندس عامر المبيض، والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

حيث انتزع محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الفويل تحت 15 عامًا، وحقق علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال أحمد هزازي الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

وفي منافسات تحت 11 عامًا حقق ياسين ضياء رفيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وفاز على العماني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسلاح السايبر، فيما حقّق مشهور الجعيد الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة.. الصبان يتوج 6 أبطال في المبارزة
سبق

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، ابيه) التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 120 لاعبًا، وبحضور نائب رئيس الاتحاد المهندس عامر المبيض، والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

حيث انتزع محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الفويل تحت 15 عامًا، وحقق علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال أحمد هزازي الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

وفي منافسات تحت 11 عامًا حقق ياسين ضياء رفيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وفاز على العماني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسلاح السايبر، فيما حقّق مشهور الجعيد الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:43 PM

تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة.. الصبان يتوج 6 أبطال في المبارزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أبطال الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عامًا للأسلحة الثلاثة (سايبر، فويل، ابيه) التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 120 لاعبًا، وبحضور نائب رئيس الاتحاد المهندس عامر المبيض، والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

حيث انتزع محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الفويل تحت 15 عامًا، وحقق علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال أحمد هزازي الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

وفي منافسات تحت 11 عامًا حقق ياسين ضياء رفيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وفاز على العماني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسلاح السايبر، فيما حقّق مشهور الجعيد الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

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