النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

حثّ الشباب على استغلال الفرص والاستفادة من الوقت

أكد الشاعر الملقب بـ"الباريستا" نواف جمال، من المدينة المنورة، أن العمل بالكافيهات وخدمة الزبائن من المهن الحرة والمميزة لجني المال، مؤكداً أن الفرص الوظيفية في محال القهوة كثيرة وواعدة في ظل انتشارها.

وقال "نواف" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": "تخرجت من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عام تقريبًا ولم أنتظر التعيين في الجهات الحكومية، بل اتجهت للعمل في أحد محال القهوة ووجدت المتعة، فالعمل ليس عيباً، وأستشعر السعادة في خدمة زوار مدينة رسول الله الذين يتوافدون إليها".

ونوه "نواف" بالدعم الذي قدمته رؤية 2030 في سعودة وظائف المحال التجارية، بما فيها الكافيهات، والتي تشهد انتشارًا كبيرًا وإقبالاً من الزبائن بمختلف الفئات العمرية، لاسيما المدينة المنورة.

وأكّد "نواف" أن الشِعر ما زال يراوده ويستهويه، ويدر عليه المال، لكنه يجد الفراغ الكبير في يومه؛ لذلك قرر أن يعمل كصانع قهوة في أحد الكافيهات بدون مقابل، مشيراً بأنه يجد كل الدعم والتشجيع من أهله وزملائه للعمل "صانع قهوة".

وقدم الشاعر نواف جمال في ختام حديثه أبياتًا لمتابعي "سبق" معربًا عن حبه وتقديره لهم، كما حث الشباب على اغتنام الفرص والعمل الحر وعدم الجلوس في الاستراحات والمبادرة بالعمل في المحال التجارية تزامنًا مع قرارات التوطين التي فتحت آفاق الفرص الوظيفية للشباب والشابات من أبناء الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة
سبق

أكد الشاعر الملقب بـ"الباريستا" نواف جمال، من المدينة المنورة، أن العمل بالكافيهات وخدمة الزبائن من المهن الحرة والمميزة لجني المال، مؤكداً أن الفرص الوظيفية في محال القهوة كثيرة وواعدة في ظل انتشارها.

وقال "نواف" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": "تخرجت من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عام تقريبًا ولم أنتظر التعيين في الجهات الحكومية، بل اتجهت للعمل في أحد محال القهوة ووجدت المتعة، فالعمل ليس عيباً، وأستشعر السعادة في خدمة زوار مدينة رسول الله الذين يتوافدون إليها".

ونوه "نواف" بالدعم الذي قدمته رؤية 2030 في سعودة وظائف المحال التجارية، بما فيها الكافيهات، والتي تشهد انتشارًا كبيرًا وإقبالاً من الزبائن بمختلف الفئات العمرية، لاسيما المدينة المنورة.

وأكّد "نواف" أن الشِعر ما زال يراوده ويستهويه، ويدر عليه المال، لكنه يجد الفراغ الكبير في يومه؛ لذلك قرر أن يعمل كصانع قهوة في أحد الكافيهات بدون مقابل، مشيراً بأنه يجد كل الدعم والتشجيع من أهله وزملائه للعمل "صانع قهوة".

وقدم الشاعر نواف جمال في ختام حديثه أبياتًا لمتابعي "سبق" معربًا عن حبه وتقديره لهم، كما حث الشباب على اغتنام الفرص والعمل الحر وعدم الجلوس في الاستراحات والمبادرة بالعمل في المحال التجارية تزامنًا مع قرارات التوطين التي فتحت آفاق الفرص الوظيفية للشباب والشابات من أبناء الوطن.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:29 PM

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

حثّ الشباب على استغلال الفرص والاستفادة من الوقت

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
347

أكد الشاعر الملقب بـ"الباريستا" نواف جمال، من المدينة المنورة، أن العمل بالكافيهات وخدمة الزبائن من المهن الحرة والمميزة لجني المال، مؤكداً أن الفرص الوظيفية في محال القهوة كثيرة وواعدة في ظل انتشارها.

وقال "نواف" عبر مقطع فيديو لـ"سبق": "تخرجت من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قبل عام تقريبًا ولم أنتظر التعيين في الجهات الحكومية، بل اتجهت للعمل في أحد محال القهوة ووجدت المتعة، فالعمل ليس عيباً، وأستشعر السعادة في خدمة زوار مدينة رسول الله الذين يتوافدون إليها".

ونوه "نواف" بالدعم الذي قدمته رؤية 2030 في سعودة وظائف المحال التجارية، بما فيها الكافيهات، والتي تشهد انتشارًا كبيرًا وإقبالاً من الزبائن بمختلف الفئات العمرية، لاسيما المدينة المنورة.

وأكّد "نواف" أن الشِعر ما زال يراوده ويستهويه، ويدر عليه المال، لكنه يجد الفراغ الكبير في يومه؛ لذلك قرر أن يعمل كصانع قهوة في أحد الكافيهات بدون مقابل، مشيراً بأنه يجد كل الدعم والتشجيع من أهله وزملائه للعمل "صانع قهوة".

وقدم الشاعر نواف جمال في ختام حديثه أبياتًا لمتابعي "سبق" معربًا عن حبه وتقديره لهم، كما حث الشباب على اغتنام الفرص والعمل الحر وعدم الجلوس في الاستراحات والمبادرة بالعمل في المحال التجارية تزامنًا مع قرارات التوطين التي فتحت آفاق الفرص الوظيفية للشباب والشابات من أبناء الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,080

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة