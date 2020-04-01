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بعد الفيديو المتداول.. شرطة القصيم تُطيح بشخص تحدّث مع قاصر بألفاظ ذات مدلولات جنسية

تحرّش به في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات.. تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.

شرطة منطقة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الفيديو المتداول.. شرطة القصيم تُطيح بشخص تحدّث مع قاصر بألفاظ ذات مدلولات جنسية
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:11 PM

بعد الفيديو المتداول.. شرطة القصيم تُطيح بشخص تحدّث مع قاصر بألفاظ ذات مدلولات جنسية

تحرّش به في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات.. تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
14
16,876

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.

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