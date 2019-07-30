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"الشرعية" تتقدم في جحة.. والانهيارات تضرب صفوف الحوثي

مقتل ودحر متمردين أثناء تحرير قرية بتار

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)؛ تقدمًا جديدًا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت قرية بتار في منطقة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها صوب منطقة صبيرة غربي مديرية قعطبة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تتقدم في جحة.. والانهيارات تضرب صفوف الحوثي
سبق

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)؛ تقدمًا جديدًا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت قرية بتار في منطقة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها صوب منطقة صبيرة غربي مديرية قعطبة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
06:34 PM

"الشرعية" تتقدم في جحة.. والانهيارات تضرب صفوف الحوثي

مقتل ودحر متمردين أثناء تحرير قرية بتار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)؛ تقدمًا جديدًا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش حررت قرية بتار في منطقة حجر، عقب مواجهات خاضتها مع الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها صوب منطقة صبيرة غربي مديرية قعطبة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
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