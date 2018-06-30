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300 ألف ريال تشعل التنافس بين الحرفيين بسوق عكاظ

جائزة الإبداع والابتكار الحرفي

يتنافس الحرفيون بسوق عكاظ، في دورته الثانية عشرة، على 300 ألف ريال قيمة جائزة الإبداع والابتكار الحرفي، بإشراف البرنامج الوطني للحِرف والصناعات اليدوية (بارع) مقسمة على ثمانية مجالات، وهي صناعة المنتجات من النخيل والسدو والسجاد اليدوي وأعمال الكروشيه والتطريز وصناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية والرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية، على أي مادة طبيعية والمنتجات الأخرى ذات الطابع الابتكاري والأعمال التقليدية التراثية ومجال الفنون وشركاء برنامج بارع.

ويبلغ عدد المشاركين 76 مشاركًا من حرفي وحرفية من جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث دول هي (الإمارات، مصر، عمان) بمجموع 15 حرفيًا وحرفية بواقع خمسة حرفيين من كل دولة، بالإضافة إلى فعالية "جرب الحرفة": ٤ حرفيين وحرفيات في (الجبسيات، منتجات النخيل، الإكسسوارات، الرسم والنقش)، حيث يتم تدريب الزوار الراغبين في تعلم بعض الحِرف مثل "الفخار، السبح والإكسسوارات، الرسم، الخوص، الخزف، الخشبيات".

وتبلغ قيمة الجائزة ٣٠٠ ألف مقسمة على ٢٤ حرفيًا وشركاء، بارع الجميع سيدخلون في المسابقة وسيكون 24 حرفيًا فائزين في الجائزة كل شخص يقدم حرفته يحصلون على مبلغ مالي، وسيكون لبقية المشاركين تحفيز، كما أن هناك لجنة تحكيم مكونة من ستة أشخاص منهم أكاديميون وأكاديميات، ومنهم ممارسو أصحاب خبرات يجيدون المهنة، وسيكون التحكيم إلكترونيًا.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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300 ألف ريال تشعل التنافس بين الحرفيين بسوق عكاظ
سبق

يتنافس الحرفيون بسوق عكاظ، في دورته الثانية عشرة، على 300 ألف ريال قيمة جائزة الإبداع والابتكار الحرفي، بإشراف البرنامج الوطني للحِرف والصناعات اليدوية (بارع) مقسمة على ثمانية مجالات، وهي صناعة المنتجات من النخيل والسدو والسجاد اليدوي وأعمال الكروشيه والتطريز وصناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية والرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية، على أي مادة طبيعية والمنتجات الأخرى ذات الطابع الابتكاري والأعمال التقليدية التراثية ومجال الفنون وشركاء برنامج بارع.

ويبلغ عدد المشاركين 76 مشاركًا من حرفي وحرفية من جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث دول هي (الإمارات، مصر، عمان) بمجموع 15 حرفيًا وحرفية بواقع خمسة حرفيين من كل دولة، بالإضافة إلى فعالية "جرب الحرفة": ٤ حرفيين وحرفيات في (الجبسيات، منتجات النخيل، الإكسسوارات، الرسم والنقش)، حيث يتم تدريب الزوار الراغبين في تعلم بعض الحِرف مثل "الفخار، السبح والإكسسوارات، الرسم، الخوص، الخزف، الخشبيات".

وتبلغ قيمة الجائزة ٣٠٠ ألف مقسمة على ٢٤ حرفيًا وشركاء، بارع الجميع سيدخلون في المسابقة وسيكون 24 حرفيًا فائزين في الجائزة كل شخص يقدم حرفته يحصلون على مبلغ مالي، وسيكون لبقية المشاركين تحفيز، كما أن هناك لجنة تحكيم مكونة من ستة أشخاص منهم أكاديميون وأكاديميات، ومنهم ممارسو أصحاب خبرات يجيدون المهنة، وسيكون التحكيم إلكترونيًا.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
09:00 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:48 AM

300 ألف ريال تشعل التنافس بين الحرفيين بسوق عكاظ

جائزة الإبداع والابتكار الحرفي

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متعب البقمي - الطائف
2
3,015

يتنافس الحرفيون بسوق عكاظ، في دورته الثانية عشرة، على 300 ألف ريال قيمة جائزة الإبداع والابتكار الحرفي، بإشراف البرنامج الوطني للحِرف والصناعات اليدوية (بارع) مقسمة على ثمانية مجالات، وهي صناعة المنتجات من النخيل والسدو والسجاد اليدوي وأعمال الكروشيه والتطريز وصناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية والرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية، على أي مادة طبيعية والمنتجات الأخرى ذات الطابع الابتكاري والأعمال التقليدية التراثية ومجال الفنون وشركاء برنامج بارع.

ويبلغ عدد المشاركين 76 مشاركًا من حرفي وحرفية من جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركة ثلاث دول هي (الإمارات، مصر، عمان) بمجموع 15 حرفيًا وحرفية بواقع خمسة حرفيين من كل دولة، بالإضافة إلى فعالية "جرب الحرفة": ٤ حرفيين وحرفيات في (الجبسيات، منتجات النخيل، الإكسسوارات، الرسم والنقش)، حيث يتم تدريب الزوار الراغبين في تعلم بعض الحِرف مثل "الفخار، السبح والإكسسوارات، الرسم، الخوص، الخزف، الخشبيات".

وتبلغ قيمة الجائزة ٣٠٠ ألف مقسمة على ٢٤ حرفيًا وشركاء، بارع الجميع سيدخلون في المسابقة وسيكون 24 حرفيًا فائزين في الجائزة كل شخص يقدم حرفته يحصلون على مبلغ مالي، وسيكون لبقية المشاركين تحفيز، كما أن هناك لجنة تحكيم مكونة من ستة أشخاص منهم أكاديميون وأكاديميات، ومنهم ممارسو أصحاب خبرات يجيدون المهنة، وسيكون التحكيم إلكترونيًا.

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