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النائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين في بيونس آيرس

التقى المدعي العام للمدينة وبحثا سبل التعاون بين البلدين في المجال النيابي

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مترأساً وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس؛ حيث كان محل ترحاب المنظمين، رافق ذلك تبادل الأحاديث الودية على هامش المؤتمر مع عدد من النواب العامين المشاركين.

كما التقى مع المدعي العام لمدينة بيونس آيرس بناء على الدعوة الموجهة له على هامش المؤتمر، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي، وفي اليوم الذي يليه اجتمع مع النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، وتحدثا عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، منوهين جميعاً إلى العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي.

وأشاد النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان، بالخطوات الجبارة التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال.

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النائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين في بيونس آيرس
سبق

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مترأساً وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس؛ حيث كان محل ترحاب المنظمين، رافق ذلك تبادل الأحاديث الودية على هامش المؤتمر مع عدد من النواب العامين المشاركين.

كما التقى مع المدعي العام لمدينة بيونس آيرس بناء على الدعوة الموجهة له على هامش المؤتمر، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي، وفي اليوم الذي يليه اجتمع مع النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، وتحدثا عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، منوهين جميعاً إلى العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي.

وأشاد النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان، بالخطوات الجبارة التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:03 PM

النائب العام يشارك في اجتماع الرابطة الدولية للمدعين العامين في بيونس آيرس

التقى المدعي العام للمدينة وبحثا سبل التعاون بين البلدين في المجال النيابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مترأساً وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس؛ حيث كان محل ترحاب المنظمين، رافق ذلك تبادل الأحاديث الودية على هامش المؤتمر مع عدد من النواب العامين المشاركين.

كما التقى مع المدعي العام لمدينة بيونس آيرس بناء على الدعوة الموجهة له على هامش المؤتمر، وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يخدم التفاهم المشترك في المجال النيابي، وفي اليوم الذي يليه اجتمع مع النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، وتحدثا عن التطور اللافت للمملكة في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، منوهين جميعاً إلى العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين بما يفتح المجال لمزيد من العلاقات في المجال القضائي والنيابي.

وأشاد النائب العام الفيدرالي ووزير العدل وحقوق الإنسان، بالخطوات الجبارة التي خطتها المملكة في القضاء على آفة الإرهاب والجريمة والفساد والاتجار بالبشر، متطلعين إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذا المجال.

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