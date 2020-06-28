النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"

ثبت عدم تلوثها بمواد مسرطنة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة "النيتروزامين" التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine، وتعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة -حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان- في حال التعرُّض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"؛ إذ كانت قد أصدرت بيانَيْن في الـ 29 من مايو الماضي، والـ 15 من يونيو الماضي، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء، تحتوي على مادة "ميتفورمين".

وبيَّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها، وعدم تلوثها بشوائب NDMA. مشيرة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها، وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999، أو البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة "النيتروزامين" التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine، وتعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة -حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان- في حال التعرُّض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"؛ إذ كانت قد أصدرت بيانَيْن في الـ 29 من مايو الماضي، والـ 15 من يونيو الماضي، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء، تحتوي على مادة "ميتفورمين".

وبيَّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها، وعدم تلوثها بشوائب NDMA. مشيرة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها، وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999، أو البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
10:46 PM

"الغذاء والدواء": سلامة 9 أدوية تحتوي على "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"

ثبت عدم تلوثها بمواد مسرطنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,149

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة "النيتروزامين" التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine، وتعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة -حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان- في حال التعرُّض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدًّا.

يأتي ذلك استمرارًا لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"؛ إذ كانت قد أصدرت بيانَيْن في الـ 29 من مايو الماضي، والـ 15 من يونيو الماضي، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء، تحتوي على مادة "ميتفورمين".

وبيَّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها، وعدم تلوثها بشوائب NDMA. مشيرة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها، وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999، أو البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,309
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,630

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة