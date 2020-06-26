النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف

تصوير - ماجد عسيري: رصدت "سبق" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.

وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف
سبق

تصوير - ماجد عسيري: رصدت "سبق" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.

وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:50 AM

"سبق" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
6
5,456

تصوير - ماجد عسيري: رصدت "سبق" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.

وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,395
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,221
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,556

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة