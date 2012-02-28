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التويجري: عملنا السعي في الرقي بالمساجد ومنسوبيها وتطويرهم

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة لقاءً مع مراقبي المساجد بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة التقى خلالها المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري, بمراقبي المساجد في المنطقة والمحافظات التابعة لها.


استهل اللقاء الشيخ فهد التويجري بعد حمد الله بشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على ما يجده فرع الوزارة بالمدينة المنورة من دعم بكل المجالات والإمكانات لخدمة بيوت الله عز وجل والدعوة إليه.


وأضاف أن لنا في قادتنا أسوة حسنة فهم يتسمون بخدام الحرمين الشريفين ونحن كذلك خدام لبيوت الله ولنا شرف ما كلفنا به من متابعة المساجد والقائمين عليها حاثًا الجميع على إخلاص النية والاحتساب والصبر والمثابرة في العمل وزيادة الوعي بالعمل المسند إليه وألا يقتصر عمل المراقب على متابعة حضور منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين من عدمه بل هو مسؤول عن كل ما يدور بالمسجد ومرافقه.


وشدد على مراقبي المساجد بالعمل على قراءة التوجيهات المبلغة لهم من قِبل الفرع, والوزارة بتمعن جيد وفهمها قبل إبلاغها لمنسوبي المساجد والجوامع بالمنطقة لمعرفة المراد منها ومدى تطبيق تلك التوجيهات والعمل بها من قِبل منسوبي المساجد والحرص على العمل بإنتاجية عالية ومتابعة سير عمل مؤسسات الصيانة والنظافة وفق العقود المبرمة معهم وفي ختام اللقاء أكد فضيلة المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن عملنا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة هو السعي للرقي بالمساجد وتطوير الخدمات المقدمة لها .

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التويجري: عملنا السعي في الرقي بالمساجد ومنسوبيها وتطويرهم
سبق

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة لقاءً مع مراقبي المساجد بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة التقى خلالها المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري, بمراقبي المساجد في المنطقة والمحافظات التابعة لها.


استهل اللقاء الشيخ فهد التويجري بعد حمد الله بشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على ما يجده فرع الوزارة بالمدينة المنورة من دعم بكل المجالات والإمكانات لخدمة بيوت الله عز وجل والدعوة إليه.


وأضاف أن لنا في قادتنا أسوة حسنة فهم يتسمون بخدام الحرمين الشريفين ونحن كذلك خدام لبيوت الله ولنا شرف ما كلفنا به من متابعة المساجد والقائمين عليها حاثًا الجميع على إخلاص النية والاحتساب والصبر والمثابرة في العمل وزيادة الوعي بالعمل المسند إليه وألا يقتصر عمل المراقب على متابعة حضور منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين من عدمه بل هو مسؤول عن كل ما يدور بالمسجد ومرافقه.


وشدد على مراقبي المساجد بالعمل على قراءة التوجيهات المبلغة لهم من قِبل الفرع, والوزارة بتمعن جيد وفهمها قبل إبلاغها لمنسوبي المساجد والجوامع بالمنطقة لمعرفة المراد منها ومدى تطبيق تلك التوجيهات والعمل بها من قِبل منسوبي المساجد والحرص على العمل بإنتاجية عالية ومتابعة سير عمل مؤسسات الصيانة والنظافة وفق العقود المبرمة معهم وفي ختام اللقاء أكد فضيلة المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن عملنا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة هو السعي للرقي بالمساجد وتطوير الخدمات المقدمة لها .

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:25 AM

التويجري: عملنا السعي في الرقي بالمساجد ومنسوبيها وتطويرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة لقاءً مع مراقبي المساجد بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة لها في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة التقى خلالها المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري, بمراقبي المساجد في المنطقة والمحافظات التابعة لها.


استهل اللقاء الشيخ فهد التويجري بعد حمد الله بشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على ما يجده فرع الوزارة بالمدينة المنورة من دعم بكل المجالات والإمكانات لخدمة بيوت الله عز وجل والدعوة إليه.


وأضاف أن لنا في قادتنا أسوة حسنة فهم يتسمون بخدام الحرمين الشريفين ونحن كذلك خدام لبيوت الله ولنا شرف ما كلفنا به من متابعة المساجد والقائمين عليها حاثًا الجميع على إخلاص النية والاحتساب والصبر والمثابرة في العمل وزيادة الوعي بالعمل المسند إليه وألا يقتصر عمل المراقب على متابعة حضور منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين من عدمه بل هو مسؤول عن كل ما يدور بالمسجد ومرافقه.


وشدد على مراقبي المساجد بالعمل على قراءة التوجيهات المبلغة لهم من قِبل الفرع, والوزارة بتمعن جيد وفهمها قبل إبلاغها لمنسوبي المساجد والجوامع بالمنطقة لمعرفة المراد منها ومدى تطبيق تلك التوجيهات والعمل بها من قِبل منسوبي المساجد والحرص على العمل بإنتاجية عالية ومتابعة سير عمل مؤسسات الصيانة والنظافة وفق العقود المبرمة معهم وفي ختام اللقاء أكد فضيلة المدير العام الشيخ فهد بن سليمان التويجري أن عملنا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة هو السعي للرقي بالمساجد وتطوير الخدمات المقدمة لها .

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