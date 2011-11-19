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"العامودي" يجري مباحثات مع رئيس دائرة النقل في أبو ظبي

ناقشا سبل التعاون في "دراسات الجدوى واستشراف المستقبل"

استقبل وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، صباح اليوم في مكتبه بالوزارة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة نقل أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما يحقق توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية؛ ضمن جهود تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء، كل من عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الدكتور بشار بن خالد المالك.
ويأتي اللقاء استمرارًا لسلسلة اللقاءات المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل مخرجات خلوة العزم ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال دراسات الجدوى واستشراف المستقبل، في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

واطلع الشيخ "ذياب" على تجربة المملكة في قطاع النقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى القطاع اللوجستي والبنية التحتية لقطاع النقل في المملكة، وما تقوم به منظومة النقل من أجل تطوير خدمات النقل وفق رؤية المملكة 2030؛ بهدف الاستفادة من تجربة المملكة في تطوير قطاعات المنظومة.

وأكد الجانبان أن التنسيق السعودي الإماراتي يعد النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين الشقيقين، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العامودي" يجري مباحثات مع رئيس دائرة النقل في أبو ظبي
سبق

استقبل وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، صباح اليوم في مكتبه بالوزارة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة نقل أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما يحقق توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية؛ ضمن جهود تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء، كل من عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الدكتور بشار بن خالد المالك.
ويأتي اللقاء استمرارًا لسلسلة اللقاءات المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل مخرجات خلوة العزم ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال دراسات الجدوى واستشراف المستقبل، في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

واطلع الشيخ "ذياب" على تجربة المملكة في قطاع النقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى القطاع اللوجستي والبنية التحتية لقطاع النقل في المملكة، وما تقوم به منظومة النقل من أجل تطوير خدمات النقل وفق رؤية المملكة 2030؛ بهدف الاستفادة من تجربة المملكة في تطوير قطاعات المنظومة.

وأكد الجانبان أن التنسيق السعودي الإماراتي يعد النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين الشقيقين، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:15 PM

"العامودي" يجري مباحثات مع رئيس دائرة النقل في أبو ظبي

ناقشا سبل التعاون في "دراسات الجدوى واستشراف المستقبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، صباح اليوم في مكتبه بالوزارة، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة نقل أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما يحقق توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية؛ ضمن جهود تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر اللقاء، كل من عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الدكتور بشار بن خالد المالك.
ويأتي اللقاء استمرارًا لسلسلة اللقاءات المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل مخرجات خلوة العزم ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال دراسات الجدوى واستشراف المستقبل، في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.

واطلع الشيخ "ذياب" على تجربة المملكة في قطاع النقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى القطاع اللوجستي والبنية التحتية لقطاع النقل في المملكة، وما تقوم به منظومة النقل من أجل تطوير خدمات النقل وفق رؤية المملكة 2030؛ بهدف الاستفادة من تجربة المملكة في تطوير قطاعات المنظومة.

وأكد الجانبان أن التنسيق السعودي الإماراتي يعد النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين الشقيقين، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل.

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