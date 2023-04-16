هل العزل على الأرض فقط؟.. صورة "مرعبة" من السماء تنسف جهود التباعد

على الرغم من الإجراءات المُطَالَب بها عالميًّا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

على الرغم من إجراءات التباعد الاجتماعي المُطالَب بها عالميًّا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ نشَر راكب غاضب سافَرَ على متن طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الناقل الرسمي لأستراليا صورة مرعبة لرحلته المكتظة بالركاب.

وكان الرجل مسافرًا من تاونسفيل، شرقي أستراليا، إلى مدينة بريسبان، الاثنين.

و"كانتاس" هي شركة الطيران الرسمية الأسترالية، وتشمل رحلاتها الجوية أكثر من 140 وجهة في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

ونشر المسافر -بحسب "سكاي نيوز عربية"- صورة لمقصورة الطائرة المكتظة بالركاب؛ في تعارض صارخ مع المبادئ البديهية للتباعد الاجتماعي الذي تفرضه أستراليا، والذي يقاس بمسافة 1.5 متر لغير الأقارب.

وقال الرجل على وسائل التواصل الاجتماعي: "حدث هذا في رحلة عمل من شمال كوينزلاند إلى بريسبان.. أي نوع من التباعد الاجتماعي هذا"؟

كما نشر صورة لتذكرة طائرته، وتاريخها؛ لإثبات أن الصورة حقيقية؛ معلقًا: "ها هي بطاقة الصعود إلى الطائرة بتاريخ أمس، صورة الرحلة حقيقية"؛ وفق ما نشره موقع "الصن".

وفي الصورة تظهر كل مقاعد الطائرة مشغولة تقريبًا؛ بينما يرتدي عدد قليل جدًّا من الركاب قناع الوجه الواقي "الكمامة".

وعلق أحدهم على الصورة قائلًا: "كيف يمكن أن يكون هذا مقبولًا"؛ بينما قال آخر: "هذا أمر سيئ، كيف يحدث ذلك في وقت يتم فيه العزل (على الأرض)".