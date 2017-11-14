أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وجه باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.



وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".