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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وجه باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

أمير الكويت استقالة الحكومة

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
سبق

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
05:56 PM

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وجه باستمرارها في تصريف الأمور العاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,784

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت: إن أمير البلاد قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر: "أمر سموه.. باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

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