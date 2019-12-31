"حكم قضائي" يُلزم جسر الملك فهد بالسماح بالسفر إلى البحرين عبر الدرّاجات النارية

لمصلحة أحد المواطنين رفضت إدارة الجسر عبوره بالدرّاجة دون سند نظامي

أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، أخيراً، حكماً قضائياً لمصلحة مواطن، بالسماح له بعبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية، بعد أن كانت قد رفضت إدارة الجسر ذلك دون مستند نظامي.

ووفقاً لتفاصيل الحكم الذي اطلعت عليه "سبق"، فإن المواطن حاول العبور بدرّاجته النارية جسر الملك فهد؛ إلا أنه تمّ رفض عبوره بوسيلة الدرّاجة؛ ما دعاه إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضدّ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يطلب السماح له بعبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية، حيث تمّ منعه دون بيان أو سبب أو سند نظامي.

وردّت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على الدعوى، حسب حيثيات الحكم القاضي، بأن سبب المنع هو ازدياد الحوادث خلال الفترة الماضية، وهو ما نفاه المدعي، حيث لم يتم السماح للدرّاجات النارية بالعبور منذ افتتاح الجسر.

وعليه، حكمت المحكمة الإدارية بالدمام بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المتضمن منع المواطن من عبور جسر الملك فهد بدرّاجته النارية.

يُذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعلنت إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدرّاجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 / 1 / 2020 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، بعد صدور موافقة الجهات المختصة في كلتا المملكتين.

وأكّد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن؛ أنه سيتم السماح بعبور قائدي الدرّاجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي، شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ومملكة البحرين، وسيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم إيقافها مؤقتاً حفاظاً على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المحيسن؛ أنه تمّ تخصيص المسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدرّاجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة في الجانبين السعودي والبحريني، إضافة إلى إتاحة جميع مسارات دفع الرسوم في الجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية، التي تم تحديدها بقيمة 25 ريالاً أو 2.50 دينار بحريني للاتجاه الواحد.

كما أهاب المحيسن؛ بجميع سائقي الدرّاجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحدّدة واقتناء الملابس المناسبة وارتداء خوذات الرأس وحامي العينين والالتزام أيضاً بالمسارات المخصصة لهم، باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.

وأشار المحيسن؛ إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجميع الجهات العاملة في مناطق إنهاء إجراءات المسافرين والإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين ومرور المنطقة الشرقية أنهت جميع استعداداتها لتسهيل عبور قائدي الدرّاجات النارية خلال فترة التشغيل التجريبي، مقدماً شكره لشركاء النجاح، على تعاونهم المستمر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لعابري جسر الملك فهد.