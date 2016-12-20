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"الاتحاد" يصعق "الفتح" بريمونتادا ويتأهل لربع نهائي الكأس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "ريمونتادا" فوزاً على حساب شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الاتحاد على شقيقه الفتح بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل اللاعب هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة “90+2” علماً بأن حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء للاعب الفتح كويفا في الدقيقة 94.

أهداف المباراة كانت عن طريق الفرح في البداية حيث سجل اللاعب مراد باتنا الهدفين الأول والثاني في الدقائق 17 و22.

هدفيّ الاتحاد الأول والثاني جاءا عن طريق رومارينهو في الدقائق 68 من ركلة جزاء و75 قبل أن يسجل هنريكي هدف الفرح والتأهل قي الدقيقة 92.

وسيلاقي الاتحاد في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة التعاون مع الطائي.

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"الاتحاد" يصعق "الفتح" بريمونتادا ويتأهل لربع نهائي الكأس
سبق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "ريمونتادا" فوزاً على حساب شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الاتحاد على شقيقه الفتح بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل اللاعب هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة “90+2” علماً بأن حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء للاعب الفتح كويفا في الدقيقة 94.

أهداف المباراة كانت عن طريق الفرح في البداية حيث سجل اللاعب مراد باتنا الهدفين الأول والثاني في الدقائق 17 و22.

هدفيّ الاتحاد الأول والثاني جاءا عن طريق رومارينهو في الدقائق 68 من ركلة جزاء و75 قبل أن يسجل هنريكي هدف الفرح والتأهل قي الدقيقة 92.

وسيلاقي الاتحاد في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة التعاون مع الطائي.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:03 PM

"الاتحاد" يصعق "الفتح" بريمونتادا ويتأهل لربع نهائي الكأس

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محمد السيّد - الرياض
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "ريمونتادا" فوزاً على حساب شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الاتحاد على شقيقه الفتح بثلاثة أهداف لهدفين حيث سجل اللاعب هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة “90+2” علماً بأن حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء للاعب الفتح كويفا في الدقيقة 94.

أهداف المباراة كانت عن طريق الفرح في البداية حيث سجل اللاعب مراد باتنا الهدفين الأول والثاني في الدقائق 17 و22.

هدفيّ الاتحاد الأول والثاني جاءا عن طريق رومارينهو في الدقائق 68 من ركلة جزاء و75 قبل أن يسجل هنريكي هدف الفرح والتأهل قي الدقيقة 92.

وسيلاقي الاتحاد في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة التعاون مع الطائي.

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