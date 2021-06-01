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موسم الأمطار انتهى عدا هذه المناطق.. "المسند": غبار ورياح حارة

قال: استقرار جوي عام.. مايو بداية أعاصير المحيطين الهندي والأطلسي

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية و #الكويت وجنوبي #العراق؛ قد تثير بعض #الغبار.

وأضاف: تكون الرياح شرقية حارة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات.. هذا والله أعلم.

وتابع: وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن موسم الأمطار في المملكة قد انتهى، عدا المناطق الجنوبية الغربية، ومع ذلك سُجلت في سنوات ماضية أمطار في شهر #يونيو، وهذا قليل ونادر ويعد شهر #مايو بداية لموسم أعاصير المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الأمطار انتهى عدا هذه المناطق.. "المسند": غبار ورياح حارة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية و #الكويت وجنوبي #العراق؛ قد تثير بعض #الغبار.

وأضاف: تكون الرياح شرقية حارة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات.. هذا والله أعلم.

وتابع: وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن موسم الأمطار في المملكة قد انتهى، عدا المناطق الجنوبية الغربية، ومع ذلك سُجلت في سنوات ماضية أمطار في شهر #يونيو، وهذا قليل ونادر ويعد شهر #مايو بداية لموسم أعاصير المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:44 AM

موسم الأمطار انتهى عدا هذه المناطق.. "المسند": غبار ورياح حارة

قال: استقرار جوي عام.. مايو بداية أعاصير المحيطين الهندي والأطلسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، استقراراً جوياً عاماً في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الحارة على المنطقة #الشرقية و #الكويت وجنوبي #العراق؛ قد تثير بعض #الغبار.

وأضاف: تكون الرياح شرقية حارة ونشطة؛ قد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال #السروات.. هذا والله أعلم.

وتابع: وفق الاستقراء المناخي التاريخي، فإن موسم الأمطار في المملكة قد انتهى، عدا المناطق الجنوبية الغربية، ومع ذلك سُجلت في سنوات ماضية أمطار في شهر #يونيو، وهذا قليل ونادر ويعد شهر #مايو بداية لموسم أعاصير المحيط الهندي، والمحيط الأطلسي.

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