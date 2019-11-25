النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مظاهرات العراق تتواصل .. إغلاق للطرقات وقطع للجسور

بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في الجنوب والعاصمة

لليوم الثاني على التوالي، أغلق المحتجون في جنوب العراق الطرق الرئيسة المؤدية إلى محافظة البصرة، اليوم الإثنين، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقطعت أغلب الطرق الرئيسة في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.

ففي محافظة البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسة، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح اليوم الإثنين عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.

وشهدت الناصرية، أمس الأحد، إغلاق الطرق الرئيسة والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصاً منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

احتجاجات العراق إغلاق الطرق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مظاهرات العراق تتواصل .. إغلاق للطرقات وقطع للجسور
سبق

لليوم الثاني على التوالي، أغلق المحتجون في جنوب العراق الطرق الرئيسة المؤدية إلى محافظة البصرة، اليوم الإثنين، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقطعت أغلب الطرق الرئيسة في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.

ففي محافظة البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسة، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح اليوم الإثنين عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.

وشهدت الناصرية، أمس الأحد، إغلاق الطرق الرئيسة والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصاً منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:51 AM

مظاهرات العراق تتواصل .. إغلاق للطرقات وقطع للجسور

بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في الجنوب والعاصمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

لليوم الثاني على التوالي، أغلق المحتجون في جنوب العراق الطرق الرئيسة المؤدية إلى محافظة البصرة، اليوم الإثنين، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقطعت أغلب الطرق الرئيسة في محافظة البصرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 متظاهراً في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.

ففي محافظة البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسة، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح اليوم الإثنين عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.

وشهدت الناصرية، أمس الأحد، إغلاق الطرق الرئيسة والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصاً منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,592
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,955
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,303

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة