النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات

"البواني" أفضل مقاول إنشاءات.. و"الخطيب" أفضل مهندس إنشاءات

تُوِّج الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني، المهندس فخر الشواف، بجائزة "أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات للعام الحالي، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East، وهي الشركة المتخصصة في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء التكريم أمس في حفل عُقد بفندق الهيلتون في الرياض، كرَّمت فيه الشركة الشركات والتنفيذيين والمهندسين والمشاريع المتميزة في ذلك القطاع الحيوي والمهم في مسيرة نهضة المملكة العربية السعودية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

واستأثرت "شركة البواني" بأكبر جوائز الحفل بوصفها "أفضل مقاول إنشاءات" لهذا العام، فيما كُرِّم المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني، بوصفه أفضل مهندس إنشاءات للعام نفسه.

وتأتي تلك الإنجازات التي حظيت بها الشركة مواكبة لتطلعاتها الاستراتيجية، وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية السعودية الطموحة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات
سبق

تُوِّج الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني، المهندس فخر الشواف، بجائزة "أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات للعام الحالي، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East، وهي الشركة المتخصصة في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء التكريم أمس في حفل عُقد بفندق الهيلتون في الرياض، كرَّمت فيه الشركة الشركات والتنفيذيين والمهندسين والمشاريع المتميزة في ذلك القطاع الحيوي والمهم في مسيرة نهضة المملكة العربية السعودية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

واستأثرت "شركة البواني" بأكبر جوائز الحفل بوصفها "أفضل مقاول إنشاءات" لهذا العام، فيما كُرِّم المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني، بوصفه أفضل مهندس إنشاءات للعام نفسه.

وتأتي تلك الإنجازات التي حظيت بها الشركة مواكبة لتطلعاتها الاستراتيجية، وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية السعودية الطموحة 2030.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:48 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:05 PM

"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات

"البواني" أفضل مقاول إنشاءات.. و"الخطيب" أفضل مهندس إنشاءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,119

تُوِّج الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني، المهندس فخر الشواف، بجائزة "أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات للعام الحالي، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East، وهي الشركة المتخصصة في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء التكريم أمس في حفل عُقد بفندق الهيلتون في الرياض، كرَّمت فيه الشركة الشركات والتنفيذيين والمهندسين والمشاريع المتميزة في ذلك القطاع الحيوي والمهم في مسيرة نهضة المملكة العربية السعودية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

واستأثرت "شركة البواني" بأكبر جوائز الحفل بوصفها "أفضل مقاول إنشاءات" لهذا العام، فيما كُرِّم المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني، بوصفه أفضل مهندس إنشاءات للعام نفسه.

وتأتي تلك الإنجازات التي حظيت بها الشركة مواكبة لتطلعاتها الاستراتيجية، وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية السعودية الطموحة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة