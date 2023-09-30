"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات

"البواني" أفضل مقاول إنشاءات.. و"الخطيب" أفضل مهندس إنشاءات

تُوِّج الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني، المهندس فخر الشواف، بجائزة "أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات للعام الحالي، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East، وهي الشركة المتخصصة في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء التكريم أمس في حفل عُقد بفندق الهيلتون في الرياض، كرَّمت فيه الشركة الشركات والتنفيذيين والمهندسين والمشاريع المتميزة في ذلك القطاع الحيوي والمهم في مسيرة نهضة المملكة العربية السعودية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

واستأثرت "شركة البواني" بأكبر جوائز الحفل بوصفها "أفضل مقاول إنشاءات" لهذا العام، فيما كُرِّم المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني، بوصفه أفضل مهندس إنشاءات للعام نفسه.

وتأتي تلك الإنجازات التي حظيت بها الشركة مواكبة لتطلعاتها الاستراتيجية، وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية السعودية الطموحة 2030.