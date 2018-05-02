مدير كهرباء الطائف: الاختلاسات على العدادات بالعشوائيات تؤثر على الأحمال

خلال جولة تعريفية للشركة ترصدها "سبق"

كشفَ مدير إدارة كهرباء الطائف ، المهندس هشام حلواني ، عن أن "الاختلاسات الكهربائية" على العدادات الكهربائية ، في المناطق والأحياء العشوائية بالمحافظة أثرت على أحمال الشركة ، الأمر الذي يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في تلك المواقع ، وهو ما يزيد من البلاغات وتكرارها مع حرمان المشترك من الخدمة .

جاء ذلك ضمن سياق الجولة الميدانية الإعلامية ، والتي خصتها الشركة السعودية للكهرباء ممثلةً في فرعها بالطائف اليوم الأربعاء ، شملت عدداً من منشآت ومحطات الطاقة الكهربائية بالمحافظة ، وذلك للتعرف على صناعة الطاقة الكهربائية ، ومراحل إيصال الخدمة للمشتركين ، والاطلاع على الخدمات الالكترونية للشركة ، حيث بدأت الجولة بصالة تقديم الخدمات للمشتركين .

وأكد المهندس حلواني أن الطائف تمت تغطيتها بالخدمة الكهربائية بنسبة 100% ، بمعنى أنهُ لا توجد قرية أو هجرة بالمحافظة لم تُغط كهربائيًا ، موضحًا وجود انخفاض طفيف للاستهلاك عن العام الماضي بحجم الاستهلاك ، ومشيدًا بدور حساب المواطن في ذلك ، وأن عدد المشتركين زاد في الطائف بنسبة 8% عن العام الماضي .

وعن المشاريع القادمة والتي ستبرم اتفاقياتها الشركة ، قال "حلواني" : المشاريع المقبلة والمُنتظرة ، والتي ستُغطأ بالكهرباء بعد عقد الاتفاقيات هي : "مطار الطائف الجديد - سوق عكاظ وذلك بزيادة القوة الكهربائية - اسكان الطائف - مستشفى الملك سلمان - جامعة الطائف بمقرها الجديد - واحة التقنية - اسكان الحرس الوطني - كورنيش السحاب ، والذي يجري تحديد الحمل معهم "، مؤكدًا أن الشركة بخدماتها ستتقل الطائف نقلة نوعية بتلك المشاريع .

وجاء ضمن الجولة التعريفية زيارة مركز التحكم باعتباره الأول والأحدث على مستوى الشركة ، حيث يضم موظفين سعوديين يعملون طوال الساعة تأكيدًا لنسبة السعودة لموظفين الشركة والتي وصلت لـ 100% ، فيما يتم من خلال المركز متابعة ومراقبة كافة الخدمة الكهربائية وسيرها بالمحافظة آليًا ، وعرض لجميع محطات التحويل والتي تشمل الطائف وما يتبع له من محافظات "رنية وتربة والخرمة وميسان" ، كذلك يتم الكشف من خلاله بمواقع العطل دون انتظار ورود البلاغ ، ومنه يتم التمرير للفرق للقيام بمهمتها في حال وجود عطُل .