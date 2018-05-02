النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير كهرباء الطائف: الاختلاسات على العدادات بالعشوائيات تؤثر على الأحمال

خلال جولة تعريفية للشركة ترصدها "سبق"

كشفَ مدير إدارة كهرباء الطائف ، المهندس هشام حلواني ، عن أن "الاختلاسات الكهربائية" على العدادات الكهربائية ، في المناطق والأحياء العشوائية بالمحافظة أثرت على أحمال الشركة ، الأمر الذي يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في تلك المواقع ، وهو ما يزيد من البلاغات وتكرارها مع حرمان المشترك من الخدمة .

جاء ذلك ضمن سياق الجولة الميدانية الإعلامية ، والتي خصتها الشركة السعودية للكهرباء ممثلةً في فرعها بالطائف اليوم الأربعاء ، شملت عدداً من منشآت ومحطات الطاقة الكهربائية بالمحافظة ، وذلك للتعرف على صناعة الطاقة الكهربائية ، ومراحل إيصال الخدمة للمشتركين ، والاطلاع على الخدمات الالكترونية للشركة ، حيث بدأت الجولة بصالة تقديم الخدمات للمشتركين .

وأكد المهندس حلواني أن الطائف تمت تغطيتها بالخدمة الكهربائية بنسبة 100% ، بمعنى أنهُ لا توجد قرية أو هجرة بالمحافظة لم تُغط كهربائيًا ، موضحًا وجود انخفاض طفيف للاستهلاك عن العام الماضي بحجم الاستهلاك ، ومشيدًا بدور حساب المواطن في ذلك ، وأن عدد المشتركين زاد في الطائف بنسبة 8% عن العام الماضي .

وعن المشاريع القادمة والتي ستبرم اتفاقياتها الشركة ، قال "حلواني" : المشاريع المقبلة والمُنتظرة ، والتي ستُغطأ بالكهرباء بعد عقد الاتفاقيات هي : "مطار الطائف الجديد - سوق عكاظ وذلك بزيادة القوة الكهربائية - اسكان الطائف - مستشفى الملك سلمان - جامعة الطائف بمقرها الجديد - واحة التقنية - اسكان الحرس الوطني - كورنيش السحاب ، والذي يجري تحديد الحمل معهم "، مؤكدًا أن الشركة بخدماتها ستتقل الطائف نقلة نوعية بتلك المشاريع .

وجاء ضمن الجولة التعريفية زيارة مركز التحكم باعتباره الأول والأحدث على مستوى الشركة ، حيث يضم موظفين سعوديين يعملون طوال الساعة تأكيدًا لنسبة السعودة لموظفين الشركة والتي وصلت لـ 100% ، فيما يتم من خلال المركز متابعة ومراقبة كافة الخدمة الكهربائية وسيرها بالمحافظة آليًا ، وعرض لجميع محطات التحويل والتي تشمل الطائف وما يتبع له من محافظات "رنية وتربة والخرمة وميسان" ، كذلك يتم الكشف من خلاله بمواقع العطل دون انتظار ورود البلاغ ، ومنه يتم التمرير للفرق للقيام بمهمتها في حال وجود عطُل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير كهرباء الطائف: الاختلاسات على العدادات بالعشوائيات تؤثر على الأحمال
سبق

كشفَ مدير إدارة كهرباء الطائف ، المهندس هشام حلواني ، عن أن "الاختلاسات الكهربائية" على العدادات الكهربائية ، في المناطق والأحياء العشوائية بالمحافظة أثرت على أحمال الشركة ، الأمر الذي يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في تلك المواقع ، وهو ما يزيد من البلاغات وتكرارها مع حرمان المشترك من الخدمة .

جاء ذلك ضمن سياق الجولة الميدانية الإعلامية ، والتي خصتها الشركة السعودية للكهرباء ممثلةً في فرعها بالطائف اليوم الأربعاء ، شملت عدداً من منشآت ومحطات الطاقة الكهربائية بالمحافظة ، وذلك للتعرف على صناعة الطاقة الكهربائية ، ومراحل إيصال الخدمة للمشتركين ، والاطلاع على الخدمات الالكترونية للشركة ، حيث بدأت الجولة بصالة تقديم الخدمات للمشتركين .

وأكد المهندس حلواني أن الطائف تمت تغطيتها بالخدمة الكهربائية بنسبة 100% ، بمعنى أنهُ لا توجد قرية أو هجرة بالمحافظة لم تُغط كهربائيًا ، موضحًا وجود انخفاض طفيف للاستهلاك عن العام الماضي بحجم الاستهلاك ، ومشيدًا بدور حساب المواطن في ذلك ، وأن عدد المشتركين زاد في الطائف بنسبة 8% عن العام الماضي .

وعن المشاريع القادمة والتي ستبرم اتفاقياتها الشركة ، قال "حلواني" : المشاريع المقبلة والمُنتظرة ، والتي ستُغطأ بالكهرباء بعد عقد الاتفاقيات هي : "مطار الطائف الجديد - سوق عكاظ وذلك بزيادة القوة الكهربائية - اسكان الطائف - مستشفى الملك سلمان - جامعة الطائف بمقرها الجديد - واحة التقنية - اسكان الحرس الوطني - كورنيش السحاب ، والذي يجري تحديد الحمل معهم "، مؤكدًا أن الشركة بخدماتها ستتقل الطائف نقلة نوعية بتلك المشاريع .

وجاء ضمن الجولة التعريفية زيارة مركز التحكم باعتباره الأول والأحدث على مستوى الشركة ، حيث يضم موظفين سعوديين يعملون طوال الساعة تأكيدًا لنسبة السعودة لموظفين الشركة والتي وصلت لـ 100% ، فيما يتم من خلال المركز متابعة ومراقبة كافة الخدمة الكهربائية وسيرها بالمحافظة آليًا ، وعرض لجميع محطات التحويل والتي تشمل الطائف وما يتبع له من محافظات "رنية وتربة والخرمة وميسان" ، كذلك يتم الكشف من خلاله بمواقع العطل دون انتظار ورود البلاغ ، ومنه يتم التمرير للفرق للقيام بمهمتها في حال وجود عطُل .

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
05:34 PM

مدير كهرباء الطائف: الاختلاسات على العدادات بالعشوائيات تؤثر على الأحمال

خلال جولة تعريفية للشركة ترصدها "سبق"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
3,512

كشفَ مدير إدارة كهرباء الطائف ، المهندس هشام حلواني ، عن أن "الاختلاسات الكهربائية" على العدادات الكهربائية ، في المناطق والأحياء العشوائية بالمحافظة أثرت على أحمال الشركة ، الأمر الذي يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في تلك المواقع ، وهو ما يزيد من البلاغات وتكرارها مع حرمان المشترك من الخدمة .

جاء ذلك ضمن سياق الجولة الميدانية الإعلامية ، والتي خصتها الشركة السعودية للكهرباء ممثلةً في فرعها بالطائف اليوم الأربعاء ، شملت عدداً من منشآت ومحطات الطاقة الكهربائية بالمحافظة ، وذلك للتعرف على صناعة الطاقة الكهربائية ، ومراحل إيصال الخدمة للمشتركين ، والاطلاع على الخدمات الالكترونية للشركة ، حيث بدأت الجولة بصالة تقديم الخدمات للمشتركين .

وأكد المهندس حلواني أن الطائف تمت تغطيتها بالخدمة الكهربائية بنسبة 100% ، بمعنى أنهُ لا توجد قرية أو هجرة بالمحافظة لم تُغط كهربائيًا ، موضحًا وجود انخفاض طفيف للاستهلاك عن العام الماضي بحجم الاستهلاك ، ومشيدًا بدور حساب المواطن في ذلك ، وأن عدد المشتركين زاد في الطائف بنسبة 8% عن العام الماضي .

وعن المشاريع القادمة والتي ستبرم اتفاقياتها الشركة ، قال "حلواني" : المشاريع المقبلة والمُنتظرة ، والتي ستُغطأ بالكهرباء بعد عقد الاتفاقيات هي : "مطار الطائف الجديد - سوق عكاظ وذلك بزيادة القوة الكهربائية - اسكان الطائف - مستشفى الملك سلمان - جامعة الطائف بمقرها الجديد - واحة التقنية - اسكان الحرس الوطني - كورنيش السحاب ، والذي يجري تحديد الحمل معهم "، مؤكدًا أن الشركة بخدماتها ستتقل الطائف نقلة نوعية بتلك المشاريع .

وجاء ضمن الجولة التعريفية زيارة مركز التحكم باعتباره الأول والأحدث على مستوى الشركة ، حيث يضم موظفين سعوديين يعملون طوال الساعة تأكيدًا لنسبة السعودة لموظفين الشركة والتي وصلت لـ 100% ، فيما يتم من خلال المركز متابعة ومراقبة كافة الخدمة الكهربائية وسيرها بالمحافظة آليًا ، وعرض لجميع محطات التحويل والتي تشمل الطائف وما يتبع له من محافظات "رنية وتربة والخرمة وميسان" ، كذلك يتم الكشف من خلاله بمواقع العطل دون انتظار ورود البلاغ ، ومنه يتم التمرير للفرق للقيام بمهمتها في حال وجود عطُل .

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,468
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,200
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,214
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,340

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة