"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في مستودع أخشاب بمخطط الزايدي

تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .
تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .
تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .
تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .