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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في مستودع أخشاب بمخطط الزايدي

تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .

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"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في مستودع أخشاب بمخطط الزايدي
سبق

تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
07:06 PM

"مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في مستودع أخشاب بمخطط الزايدي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
369

تباشر الآن فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة حريقاً اندلع في أحد المستودعات الخاصة لتخزين الأخشاب بمخطط الزايدي في بمكة المكرمة.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل في حال ورودها من الدفاع المدني .

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