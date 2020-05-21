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مكتب المستشار الإسلامي في بانكوك يستكمل تنفيذ برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين

بتوزيع 7000 سلة غذائية استفاد منها 60 ألف صائم بدولتي تايلند وكمبوديا

أكمل مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حيث تم توزيع 7000 سلة غذائية، استفاد منها 60 ألف مسلم بدولتي تايلند وكمبوديا، وتم التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن البرنامج تم تنفيذه بتوزيع 6000 من السلال الرمضانية بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمراكز والجمعيات الإسلامية، حيث استهدف المكتب عددًا من المدن في مملكة تايلند هي : بانكوك وضواحيها وشنغماي وبوكيت وفتالونج وفطاني وناراتيوات وقرى متفرقة في ولاية ايسان.

كما قام المكتب بتنفيذ البرنامج في دولة كمبوديا عبر توزيع أكثر من ١٠٠٠سلة غذائية استفاد منها ما يقارب ٧٠٠٠ صائم بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون الخاصة وسماحة مفتي كمبوديا وإدارة الطوائف الدينية.

ونوه المستشار الإسلامي الدكتور يوسف الحمودي بالآثار الحميدة لهذا البرنامج النوعي المبارك، والذي يأتي من ضمن البرامج الخيرة التي دأب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،- حفظه الله - على تعاهد إخوانه المسلمين بها في شهر رمضان المبارك، ومن بينهم دولتا تايلند وكمبوديا، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في ظل جائحة كورونا، بينما لا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.

وقدم "الحمودي" في ختام تصريحه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة والأعمال العظيمة التي يقدمانها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، ومزجيًا الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر ومتابعته لأعمال وبرامج المكتب لخدمة الجالية المسلمة تحقيقًا لرسالة وأهداف المكتب السامية.


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مكتب المستشار الإسلامي في بانكوك يستكمل تنفيذ برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين
سبق

أكمل مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حيث تم توزيع 7000 سلة غذائية، استفاد منها 60 ألف مسلم بدولتي تايلند وكمبوديا، وتم التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن البرنامج تم تنفيذه بتوزيع 6000 من السلال الرمضانية بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمراكز والجمعيات الإسلامية، حيث استهدف المكتب عددًا من المدن في مملكة تايلند هي : بانكوك وضواحيها وشنغماي وبوكيت وفتالونج وفطاني وناراتيوات وقرى متفرقة في ولاية ايسان.

كما قام المكتب بتنفيذ البرنامج في دولة كمبوديا عبر توزيع أكثر من ١٠٠٠سلة غذائية استفاد منها ما يقارب ٧٠٠٠ صائم بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون الخاصة وسماحة مفتي كمبوديا وإدارة الطوائف الدينية.

ونوه المستشار الإسلامي الدكتور يوسف الحمودي بالآثار الحميدة لهذا البرنامج النوعي المبارك، والذي يأتي من ضمن البرامج الخيرة التي دأب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،- حفظه الله - على تعاهد إخوانه المسلمين بها في شهر رمضان المبارك، ومن بينهم دولتا تايلند وكمبوديا، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في ظل جائحة كورونا، بينما لا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.

وقدم "الحمودي" في ختام تصريحه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة والأعمال العظيمة التي يقدمانها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، ومزجيًا الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر ومتابعته لأعمال وبرامج المكتب لخدمة الجالية المسلمة تحقيقًا لرسالة وأهداف المكتب السامية.


21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:36 PM

مكتب المستشار الإسلامي في بانكوك يستكمل تنفيذ برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين

بتوزيع 7000 سلة غذائية استفاد منها 60 ألف صائم بدولتي تايلند وكمبوديا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكمل مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، حيث تم توزيع 7000 سلة غذائية، استفاد منها 60 ألف مسلم بدولتي تايلند وكمبوديا، وتم التوزيع وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن البرنامج تم تنفيذه بتوزيع 6000 من السلال الرمضانية بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمراكز والجمعيات الإسلامية، حيث استهدف المكتب عددًا من المدن في مملكة تايلند هي : بانكوك وضواحيها وشنغماي وبوكيت وفتالونج وفطاني وناراتيوات وقرى متفرقة في ولاية ايسان.

كما قام المكتب بتنفيذ البرنامج في دولة كمبوديا عبر توزيع أكثر من ١٠٠٠سلة غذائية استفاد منها ما يقارب ٧٠٠٠ صائم بالتنسيق مع وزير الدولة للشؤون الخاصة وسماحة مفتي كمبوديا وإدارة الطوائف الدينية.

ونوه المستشار الإسلامي الدكتور يوسف الحمودي بالآثار الحميدة لهذا البرنامج النوعي المبارك، والذي يأتي من ضمن البرامج الخيرة التي دأب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،- حفظه الله - على تعاهد إخوانه المسلمين بها في شهر رمضان المبارك، ومن بينهم دولتا تايلند وكمبوديا، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في ظل جائحة كورونا، بينما لا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.

وقدم "الحمودي" في ختام تصريحه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود الكبيرة والأعمال العظيمة التي يقدمانها في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، ومزجيًا الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر ومتابعته لأعمال وبرامج المكتب لخدمة الجالية المسلمة تحقيقًا لرسالة وأهداف المكتب السامية.


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