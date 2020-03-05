وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات بين البلدين

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر تجاه المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم بن ماجد الدوسري.

وعقب الاستقبال، أقام وزير الخارجية، مأدبة غداء على شرف وزير خارجية المملكة المتحدة والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.