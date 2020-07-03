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"ابن بصيص": قبيلة مطير ستظل أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما

استهجن قيام مارقٍ حاقد ذي أفكار هدّامة وهارب لدولة معادية الحديث باسم القبيلة

أكّد الشيخ ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص، أن "مطير" ستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما؛ شأنها شأن جميع الأطياف من أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال "ابن بصيص"؛ إن قبيلة مطير منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- كانت ومازالت وستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما.

وتابع القول، إن للقبيلة أعياناً ومشايخ وراجحي عقل يتحدثون نيابة عنها، وأضاف "لا يملك أيُّ فردٍ الحديث باسم القبيلة.

وتساءل ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص؛ "كيف بمارقٍ حاقدٍ ذي أفكارٍ هدّامة وهاربٍ لدولة تكن قيادتها العداء والمكائد لبلادنا الحديث باسم القبيلة؟!".

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"ابن بصيص": قبيلة مطير ستظل أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما
سبق

أكّد الشيخ ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص، أن "مطير" ستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما؛ شأنها شأن جميع الأطياف من أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال "ابن بصيص"؛ إن قبيلة مطير منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- كانت ومازالت وستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما.

وتابع القول، إن للقبيلة أعياناً ومشايخ وراجحي عقل يتحدثون نيابة عنها، وأضاف "لا يملك أيُّ فردٍ الحديث باسم القبيلة.

وتساءل ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص؛ "كيف بمارقٍ حاقدٍ ذي أفكارٍ هدّامة وهاربٍ لدولة تكن قيادتها العداء والمكائد لبلادنا الحديث باسم القبيلة؟!".

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:19 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:56 PM

"ابن بصيص": قبيلة مطير ستظل أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما

استهجن قيام مارقٍ حاقد ذي أفكار هدّامة وهارب لدولة معادية الحديث باسم القبيلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,959

أكّد الشيخ ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص، أن "مطير" ستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما؛ شأنها شأن جميع الأطياف من أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال "ابن بصيص"؛ إن قبيلة مطير منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- كانت ومازالت وستظل إلى أبد الدهر درعاً وسنداً للقيادة والوطن وجنداً مخلصين لهما.

وتابع القول، إن للقبيلة أعياناً ومشايخ وراجحي عقل يتحدثون نيابة عنها، وأضاف "لا يملك أيُّ فردٍ الحديث باسم القبيلة.

وتساءل ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص؛ "كيف بمارقٍ حاقدٍ ذي أفكارٍ هدّامة وهاربٍ لدولة تكن قيادتها العداء والمكائد لبلادنا الحديث باسم القبيلة؟!".

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