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"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 51

قال: التحقّق متاح من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة (51)، التي تمثل دفعة شهر فبراير 2022م.

ودعا البرنامج المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يُذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة يناير الجاري بلغ أكثر من 111 مليار ريال؛ منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 51
سبق

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة (51)، التي تمثل دفعة شهر فبراير 2022م.

ودعا البرنامج المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يُذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة يناير الجاري بلغ أكثر من 111 مليار ريال؛ منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:22 PM

"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 51

قال: التحقّق متاح من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,866

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة (51)، التي تمثل دفعة شهر فبراير 2022م.

ودعا البرنامج المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يُذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة يناير الجاري بلغ أكثر من 111 مليار ريال؛ منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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