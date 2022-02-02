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تنفيذية "مركز الملك سلمان" لأبحاث الإعاقة تناقش السياسات المالية والإدارية

بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل

عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اجتماعًا برئاسة الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، لمناقشة جدول أعمال المستجدات الإدارية والمالية، بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل الإداري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية: إن اللجنة التنفيذية للمركز في دورتها الخامسة عقدت الاجتماع "افتراضيًا"، وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع كان من أبرزها المراجعة والرفع لمجلس الأمناء لإقرار حزمة من السياسات المالية والإدارية، والتي تتواكب مع النقلة النوعية التي يشهدها المركز.

وأضاف: كما وافقت اللجنة على قواعد الصرف المتعلقة بالتدريب بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى تعيين المحاسب الخارجي لأحد المشروعات الاستثمارية للمركز.

حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي، أعضاء اللجنة التنفيذية؛ وهم: الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، طارق بن عبد الهادي طاهر، طارق بن عبد الرحمن السدحان، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، وفاروق بن عبد الله الخزيم.

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تنفيذية "مركز الملك سلمان" لأبحاث الإعاقة تناقش السياسات المالية والإدارية
سبق

عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اجتماعًا برئاسة الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، لمناقشة جدول أعمال المستجدات الإدارية والمالية، بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل الإداري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية: إن اللجنة التنفيذية للمركز في دورتها الخامسة عقدت الاجتماع "افتراضيًا"، وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع كان من أبرزها المراجعة والرفع لمجلس الأمناء لإقرار حزمة من السياسات المالية والإدارية، والتي تتواكب مع النقلة النوعية التي يشهدها المركز.

وأضاف: كما وافقت اللجنة على قواعد الصرف المتعلقة بالتدريب بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى تعيين المحاسب الخارجي لأحد المشروعات الاستثمارية للمركز.

حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي، أعضاء اللجنة التنفيذية؛ وهم: الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، طارق بن عبد الهادي طاهر، طارق بن عبد الرحمن السدحان، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، وفاروق بن عبد الله الخزيم.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:25 PM

تنفيذية "مركز الملك سلمان" لأبحاث الإعاقة تناقش السياسات المالية والإدارية

بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اجتماعًا برئاسة الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، لمناقشة جدول أعمال المستجدات الإدارية والمالية، بما يتوافق مع الخطط الطموحة في تطوير منظومة العمل الإداري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية: إن اللجنة التنفيذية للمركز في دورتها الخامسة عقدت الاجتماع "افتراضيًا"، وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع كان من أبرزها المراجعة والرفع لمجلس الأمناء لإقرار حزمة من السياسات المالية والإدارية، والتي تتواكب مع النقلة النوعية التي يشهدها المركز.

وأضاف: كما وافقت اللجنة على قواعد الصرف المتعلقة بالتدريب بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، بالإضافة إلى تعيين المحاسب الخارجي لأحد المشروعات الاستثمارية للمركز.

حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي، أعضاء اللجنة التنفيذية؛ وهم: الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، طارق بن عبد الهادي طاهر، طارق بن عبد الرحمن السدحان، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، وفاروق بن عبد الله الخزيم.

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